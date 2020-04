Corona: Neu-Infektionen gehen in Niederbayern zurück

Die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus geht in Niederbayern zurück: Von Donnerstag auf Freitag (10 Uhr) sank die Zahl - auf niedrigem Niveau - von 108 auf 87 innerhalb eines Tages. Insgesamt sind 3.613 Menschen an Covid-19 erkrankt, 157 daran gestorben.

Stadt Straubing am stärksten betroffen

In Niederbayern ist die Zahl der Neu-Infektionen im Landkreis Straubing-Bogen (+23 auf 327 Fälle) und in der Stadt Straubing besonders stark gestiegen. Hier registrierte das Gesundheitsamt 14 Neu-Infektionen. Damit sind in Straubing 282 Menschen an Covid-19 erkrankt. Statistisch entspricht das 590 Infizierten pro 100.000 Einwohner. In Niederbayern ist damit die Stadt Straubing am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen, bundesweit gehört Straubing zu den zehn am stärksten betroffenen Regionen.

Viele Infektionen im Kreis Rottal-Inn

Neue Infektionen meldeten auch die Landkreise Landshut (+10 auf 575 Fälle), Passau (+9 auf 378 Fälle), Kelheim (+8 auf 378 Fälle), Freyung-Grafenau (+6 auf 148 Fälle), Dingolfing-Landau (+5 auf 165 Fälle), Regen (+3 auf 133 Fälle) und Rottal-Inn (+2 auf 659 Fälle). Der Landkreis Rottal-Inn ist nach der Stadt Straubing mit statistisch 546 Fällen pro 100.000 Einwohner in Niederbayern am zweitstärksten betroffen. Es folgen der Landkreis Landshut (362 Fälle pro 100.000 Einwohner) und der Landkreis Straubing-Bogen (325 Fälle pro 100.000 Einwohner).

Geringe Steigerung in Landshut und Passau

Nur noch in geringem Umfang steigen die Zahlen in den Städten Landshut (+2 auf 240 Fälle) und Passau (+2 auf 116 Fälle). In Niederbayern sind die Landkreise Dingolfing-Landau (171 Fälle pro 100.000 Einwohner), Regen (171 Fälle pro 100.000 Einwohner) und Deggendorf (178 Fälle pro 100.000 Einwohner) am wenigsten von der Corona-Pandemie betroffen.

💡 Hintergrund:

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen veröffentlicht einmal täglich eine Statistik, in die die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Fälle eingehen. Diese Statistik ist weniger aktuell als die Zahlen von einzelnen Landratsämtern und Städten, dafür aber exakter, weil die Entwicklung von Tag zu Tag genau vergleichbar ist.