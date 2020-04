Corona Neu-Infektionen: Erneute Steigerung in Niederbayern

Die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus hat in Niederbayern wieder zugenommen: Es wurden von Dienstag auf Mittwoch (10 Uhr) innerhalb eines Tages 61 Neu-Infektionen gemeldet - tags zuvor waren es nur 39. Insgesamt sind in Niederbayern 3.418 Menschen an Covid-19 erkrankt, 145 an Covid-19 gestorben.

Laut der Statistik des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen ist in Niederbayern die Zahl der Neu-Infektionen im Landkreis Rottal-Inn erneut am stärksten gestiegen. Hier kamen 16 neue Fälle dazu. Der Landkreis Rottal-Inn weist damit 654 Covid-19-Erkrankungen auf und ist mit statistisch 542 Fällen pro 100.000 Einwohner in Niederbayern am stärksten betroffen.

Geringe Steigerung in den größeren Städten

Nur noch in geringem Umfang steigen die Zahlen in den Landkreisen Passau (+10 auf 356 Fälle), Landshut (+10 auf 547), Deggendorf (+5 auf 203), Kelheim (+5 auf 362 Fälle), Freyung-Grafenau (+4 auf 140) sowie in den Städten Straubing (+3 auf 235) und Landshut (+3 auf 226).

Je eine Neu-Infektionen meldeten die Gesundheitsämter der Landkreise Straubing-Bogen (jetzt 299 Fälle), Regen (jetzt 125 Fälle) und Dingolfing-Landau (jetzt 159). In den Städten Landshut (+3 auf 226 Fälle), Straubing (+3 auf 235 Fälle) und Passau (+2 auf 112 Fälle) kamen nur in geringem Umfang neue Infektionen dazu.

Achslach, Gotteszell, Langdorf, Patersdorf und Zachenberg bisher ohne Infektionen

In Niederbayern sind die Landkreise Regen (161 Fälle pro 100.000 Einwohner), Dingolfing-Landau (165 Fälle pro 100.000 Einwohner) und Deggendorf (170 Fälle pro 100.000 Einwohner) am wenigsten von der Corona-Pandemie betroffen. Eine Besonderheit weist dabei der Landkreis Regen auf: Hier gibt es fünf Gemeinden, aus denen bisher keine einzige Corona-Infektion gemeldet wurde: Achslach, Gotteszell, Langdorf, Patersdorf und Zachenberg.

💡 Hintergrund:

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen veröffentlicht einmal täglich eine Statistik, in die die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Fälle eingehen. Diese Statistik ist weniger aktuell als die Zahlen von einzelnen Landratsämtern und Städten, dafür aber exakter, weil die Entwicklung von Tag zu Tag genau vergleichbar ist.