Corona: Nachfrage nach Impfungen in Oberfranken stark gestiegen

In Oberfranken ist die Nachfrage nach Impfungen in den letzten Tagen stark angestiegen. Das erklären die Städte und Landratsämter auf BR-Nachfrage. Im Landkreis Wunsiedel habe sich das unter anderem bei den mobilen Impfteams gezeigt. Die Nachfrage nach Impfungen habe sich nach Angaben der Sprecherin im Vergleich zum Sommer verdoppelt bis verfünffacht. Zuletzt sei das Interesse dabei so groß gewesen, dass einige Menschen weggeschickt werden mussten, weil nicht genügend Impfstoff vorhanden gewesen sei.

Nachfrage nach Erstimpfungen in Wunsiedel groß

Als Grund für die gestiegene Nachfrage werden sowohl Booster-Impfungen als auch ein Anstieg bei den Erstimpfungen genannt. Die Erstimpfungen seien wahrscheinlich eine Konsequenz aufgrund der aktuellen politischen Entwicklungen und der neuen Corona-Regeln, heißt es beispielsweise aus dem Landratsamt Wunsiedel.

Schlange stehen vor dem Impfzentrum in Forchheim

In Forchheim stehen Menschen laut Angaben des Landratsamts vor dem Impfzentrum Schlange. Auch beim Impfbus sei der Andrang größer geworden. Bei Bedarf könnte das Impfangebot in den Impfzentren wieder hochgefahren werden, dafür müsste es jedoch erst eine Weisung von Seiten der Politik geben, heißt es aus dem Forchheimer Landratsamt.

In Lichtenfels Nachfrage nach Drittimpfung besonders hoch

Einen besonders deutlichen Anstieg der Drittimpfungen hat es im Landkreis Lichtenfels gegeben, sagte ein Sprecher dem BR. In der ersten Novemberwoche sei die Zahl der Drittimpfungen pro Tag mehr als dreimal so hoch als Anfang Oktober.

Nachfrage nach Impfungen in Bamberg verdreifacht

In Bamberg habe sich die Nachfrage nach Impfungen im Impfzentrum teils auf aktuell bis zu 300 Impfwünschen pro Tag verdreifacht. Das sei ein deutlicher Anstieg, wenngleich das Niveau nach wie vor für die Größe des Landkreises gering ist, so der Sprecher aus dem Landratsamt Bamberg. Bei den Ärzten gebe es ebenfalls eine gesteigerte Nachfrage.

In Hof doppelt so viele Impfungen wie noch vor einem Monat

Vergleicht man die Zahlen aus dem Landkreis Hof ist ebenfalls ein starker Anstieg feststellbar. In der ersten Novemberwoche habe es demnach im Durchschnitt pro Tag fast doppelt so viele Impfungen gegeben (132) wie in der ersten Woche im Oktober (77). Dies liege besonders am Anstieg der Drittimpfungen, so eine Sprecherin des Landratsamts.

"Unklar, ob vierte Welle gebrochen werden kann"

Auch wenn die Impfungen derzeit wieder ansteigen, ist es unklar, ob es noch gelingen kann, die derzeitige vierte Corona-Welle zu brechen. Zu dieser Einschätzung kommt die Virologin Ulrike Protzer von der TU München in einem BR24 extra. Derzeit sind bundesweit 67,1 Prozent der Bevölkerung (55,8 Millionen Menschen) vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom gestrigen Montag (08.11.2021) hervor. 69,7 Prozent (58 Millionen Menschen) sind mindestens einmal geimpft. Rund 2,7 Millionen Menschen haben nach Angaben des RKI zusätzlich eine Auffrischungsimpfung, eine sogenannte Booster-Impfung, erhalten.

66,9 Prozent in Bayern erstgeimpft

Das RKI geht allerdings davon aus, dass unter Erwachsenen vermutlich mehr Menschen geimpft sind, als die Daten nahelegen: Eine hundertprozentige Erfassung der Impfungen könne durch das Meldesystem nicht erreicht werden, heißt es auf der Impfübersicht des RKI. Die Impfquote variiert regional erheblich: Unter den Bundesländern verzeichnet Bremen mit 81,4 Prozent den höchsten Anteil Erstgeimpfter. Es folgen das Saarland, Hamburg und Schleswig-Holstein. Bayern liegt mit 66,9 Prozent Erstimpfungen im Mittelfeld. Insgesamt wurden im Freistaat 17.281.897 Impfdosen verfasst. Bis auf Sachsen (59,3 Prozent) haben alle Bundesländer die 60-Prozent-Marke überschritten. Diese Zahlen stammen vom Robert Koch-Institut und eigene Berechnungen der ARD-Rundfunkanstalten.