BR24Live ab 8 Uhr: Corona-Mutationen – was wir bisher wissen

Binnen weniger Tage sind in Franken Mutationen des Coronavirus nachgewiesen worden. Während in Ansbach die dänische Variante und in Bamberg die Garmisch-Mutation verifiziert wurde, meldet Bayreuth Verdachtsfälle der britischen Mutante.

Wie ist die aktuelle Lage in Franken? Was wissen wir bisher über Mutanten? Alle Infos im BR24Live ab 8 Uhr.

Coronavirus-Mutationen in Franken

Zuletzt wurde eine Mutante im Landkreis Hof nachgewiesen. Mit eren Analyse und der Klärung, um welche Art es sich bei diesem Fall handelt, sind derzeit Labore beschäftigt. Das Landratsamt Hof hat für Freitagnachmittag eine Pressekonferenz angekündigt, die BR24 ab 14 Uhr ebenfalls live überträgt.

Eine erstmals in dänischen Nerzen festgestellte Mutation wurde unter anderem vom Landratsamt in Ansbach bestätigt. Ob die "dänische Variante" gefährlicher ist als andere, ist noch unklar.

Hochansteckend ist indes die "britischen Variante", die möglicherweise am Klinikum in Bayreuth kursiert. Nach aktuellem Stand handelt es sich bei 23 Getesteten zunächst nur um Verdachtsfälle. Die betroffenen Personen sind Klinik-Mitarbeiter.

Pendelquarantäne am Klinikum Bayreuth

Die Beschäftigten der beiden größten Bayreuther Krankenhäuser befinden sich in sogenannter Pendelquarantäne. Sie dürfen sich streng genommen nur zwischen ihrem Arbeitsplatz und ihrem Zuhause bewegen. BR24-Reporter Markus Feulner macht sich vor Ort ein Bild von der Lage und spricht im BR24Live mit Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU).

Mutanten bereits in Bayern verbreitet

Eine erstmals in Garmisch-Partenkirchen festgestellte Corona-Variante wurde zuletzt auch in Bamberg nachgewiesen. Bislang ist ein Fall in der Region bekannt: Die 88-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims zeige keine Symptome. Die Garmisch-Mutation sei nach Angaben des Landratsamts nicht mit den hochansteckenden Mutationen aus England oder Südafrika vergleichbar.

Außer in Franken haben sich Mutanten auch bereits in Ober- und Niederbayern verbreitet. Wie gefährlich sind diese Corona-Varianten? Hilft die Impfung dagegen? Diese Fragen klären wir im BR24Live mit Anne Kleinknecht aus der BR-Redaktion Wissen.