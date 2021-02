Corona-Mutationen: Viele Verdachtsfälle, kaum verlässliche Daten

Die Corona-Inzidenzwerte sinken - zugleich aber wächst die Angst, deutlich ansteckendere Virus-Mutationen könnten die Früchte des wochenlangen Lockdowns in Deutschland zunichte machen. Wann immer Politiker in den vergangenen Tagen und Wochen über Schutzmaßnahmen diskutierten - selten fehlte der Verweis auf die mutierten Virusvarianten, die sich zuerst in Großbritannien, Südafrika und Brasilien verbreitet hatten.

Sie dürften auch nächste Woche eine Rolle spielen, wenn die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber diskutieren werden, wie es in Deutschland Mitte Februar weitergeht. Bisher gilt der Lockdown bis 14. Februar.

"Die Alarmlampen sind an", sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor einer Woche mit Blick auf die Mutationen. "Das mutierte Virus ist da, und es wächst." Repräsentative Daten zur Ausbreitung der ansteckenderen Varianten in Deutschland gibt es bisher allerdings kaum, wie kürzlich der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, betonte. Das bayerische Kabinett beschloss am Dienstag daher erneut, die entsprechenden Anstrengungen am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zu verstärken. Denn bisher gibt es im Freistaat etliche Verdachtsfälle, aber nur wenige nachgewiesene Infektionen mit einer der besorgniserregenden Virusvarianten.

Alle Daten gehen ans RKI

Söder hatte schon am 12. Januar nach einer Kabinettsitzung beklagt, dass es keinen "ernsthaften Zwischenstand" über die Lage gebe. Daher habe Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) angeordnet, dass am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) eine eigene Sequenzierungsstelle eingerichtet werde, wo nun "reihenweise solche Fälle" überprüft werden könnten. "Am Beginn war das so, dass das alles nach Berlin geschickt werden musste, jetzt können wir das in Bayern selbstständig bestätigen und abgleichen."

Wie viele Fälle einer Corona-Mutation in Bayern bisher nachgewiesen wurden, konnte das LGL aber zu Wochenbeginn auf Nachfrage nicht sagen. Das Landesamt verwies darauf, "dass am LGL keine zentrale Meldestelle für Variants of Concern (VOCs) besteht". Der Sachstand des LGL beruhe auf auf eigenen Untersuchungen und zum Teil Meldungen von anderen Laboren und Gesundheitsämtern. Denn für die zentrale Erfassung der der nachgewiesenen Virusvarianten ist Robert-Koch-Institut (RKI) zuständig, "das alle Daten zur Sequenzierung von SARS-CoV-2 in Deutschland zusammenführt", wie ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums erläutert."

Zwei Dutzend Fälle in Bayern bestätigt

Bis zum späten Dienstagnachmittag waren dem LGL laut Gesundheitsministerium insgesamt 20 Fälle bekannt, "in denen eine Infektion mit einer der besorgniserregenden Virusvarianten sicher mittels Gesamtgenomsequenzierung bestätigt ist". Dabei handele es sich in 19 Fällen um die in Großbritannien erstmals aufgetretene Variante B1.1.7 , in einem Fall um die aus Südafrika bekannte Variante B.1.351. "Die Meldungen stammen aus den Regierungsbezirken Oberbayern, Niederbayern und Oberfranken", sagte der Sprecher.

Kurz darauf teilte dann die Stadt Augsburg mit, dass vier Fälle der britischen Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden seien. In drei Fällen bestehe eine Verbindung zu Auslandsaufenthalten in Moldawien und Indien. "Der vierte Fall steht im Zusammenhang mit einem der vorgenannten Fälle."

Hinzu kommen zahlreiche Verdachtsfälle in Bayern, die in den vergangenen Tagen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hatten. So wurde beispielsweise an den Kliniken Bayreuth und Buchloe sicherheitshalber ein vorübergehender Aufnahmestopp verfügt. Gesundheitsminister Holetschek sagte am Dienstag, es gebe "sehr viele Verdachtsfälle", weil sich diese aufgrund der neuen Untersuchungsmethoden schneller identifizieren ließen. Der endgültige Nachweis durch eine Gensequenzierung ist aber aufwändig und dauert mehrere Tage.

Künftig bis zu 700 Sequenzierungen in Bayern

Das bayerische Kabinett beschloss am Dienstag erneut eine Intensivierung der Sequenzierungen im Freistaat. "Wir machen das jetzt beim LGL übrigens grundsätzlich, dass wir alle positiven Fälle auf dieses Thema untersuchen und danach dann auch noch die Sequenzierung vornehmen", kündigte Holetschek an. Gemeinsam mit den Universitätskliniken bringe man ein "wegweisendes Projekt" voran. Das Kabinett habe dafür "die Mittel freigegeben, dass wir jetzt in der Woche 700 dieser Sequenzierungen gemeinsam durchführen können". Das werde zu einer besseren Datenlage führen, "sodass wir möglicherweise auch in einer Art Frühwarnsystem bestimmte Entwicklungen sehen".

Andere Regionen Deutschlands sind hier schon weiter als Bayern. In Baden-Württemberg und der Stadt Köln werden bereits alle positiven Corona-Proben auf Mutationen untersucht. Entsprechend höher sind dort die Zahlen: Das baden-württembergische Gesundheitsministerium teilte der Agentur Reuters mit, dass bis Montag 304 Fälle mit Virusvarianten aus 32 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg übermittelt worden seien. In Köln wurden bis Dienstag 136 Fälle von Coronavirus-Mutationen festgestellt.

Der Kölner Gesundheitsamtsleiter Johannes Nießen relativierte dabei Berichte, wonach Mutationen an die zehn Prozent der Corona-Fälle in der Stadt ausmachen sollen. Es sei sehr schwer dies festzustellen - eben weil die Gensequenzierung mehrere Tage dauere. "Und in der Zwischenzeit gibt es bereits wieder zahlreiche neue Indexfälle."

Drosten fordert Geduld - RKI nennt noch keinen Termin

Deutschlandweit sollen laut einer Anordnung des Bundesgesundheitsministeriums fünf bis zehn Prozent der Positiv-Proben sequenziert werden. Drosten sagte vor zehn Tagen vor der Bundespressekonferenz, dass Labore, Universitätskliniken, Charité und das RKI mit "äußerster Anstrengung daran arbeiten, in der nächsten Zeit ein klares Datenbild zu bekommen, das wir auch liefern werden".

Zugleich warnte der Virologe davor, aus Medienberichten oder Pressemitteilungen von Kommunen zu nachgewiesenen Fällen Rückschlüsse auf die Ausbreitung der Mutationen zu ziehen. Das seien "anekdotische" Daten. Es könne dann zwar so aussehen, "als wäre das eine ganz hohe Nachweisrate für die Mutante, das ist aber eine ganz starke Verzerrung, das ist also nicht statistisch repräsentativ". Deswegen müsse man sich ich noch gedulden, "bis belastbare Zahlen da sind".

Wann das der Fall sein wird, ist eine Woche vor dem nächsten Corona-Gipfel von Bund und Ländern weiter offen. Eine Sprecherin des Robert-Koch-Instituts teilte dem BR am Morgen auf Anfrage mit: "Ich kann noch keinen Termin nennen."

Sehr unterschiedliche Einschätzungen

Laut dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach ist die Datenlage zwar dünn, "weil wir eben so wenig sequenzieren". Dennoch zeige sich, dass sich die zuerst in England und Südafrika entdeckten Varianten "doch stärker ausbreiten, als wir gehofft hatten", sagte er am Dienstagabend in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". Er sei in Kontakt mit Wissenschaftlern, die Sequenzierungsdaten auf europäischer Ebene auswerteten und auch Informationen aus Deutschland bekämen. "Man geht jetzt davon aus, von dem was man sieht, dass etwa zehn, vielleicht 15 Prozent der Neuinfektionen schon aus diesen Quellen kommen."

Dagegen sagte die Münchner Virologin Ulrike Protzer zu Wochenbeginn, nach ersten Ergebnissen seien hierzulande höchstens zwei Prozent der zirkulierenden Viren entsprechend mutiert. "Also noch kein Grund zur Sorge. Aber man muss es halt im Auge behalten", erläuterte die Direktorin des Instituts für Virologie am Helmholtz Zentrum München und an der Technischen Universität München. "Es kann schon sein, dass die Zahl der nachgewiesenen Varianten zunimmt, wenn man jetzt genauer hinschaut", erläuterte die Virologin.

Die Varianten B.1.1.7 aus Großbritannien und B.1.351 aus Südafrika seien zwar ansteckender, sagte Protzer, aber nur bei direktem Kontakt ohne Schutz. "Auch die neuen Varianten können ja nur auf den Nächsten übertragen werden, wenn man sie lässt." Konsequente Hygienemaßnahmen wie das Tragen von Masken würden alle Viren abhalten, selbst die neuen Varianten. "Und die Impfung wirkt auch."