Corona-Mutationen: Neue Maßnahmen in Tirschenreuth

Der Landkreis Tirschenreuth hat aktuell den schlechtesten Corona-Inzidenzwert in ganz Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt laut Robert-Koch-Institut (RKI) 322.

Landrat Roland Grillmeier (CSU) gab deshalb gestern Nachmittag bekannt, dass auch die Abschlussklassen weiter Distanzunterricht bekommen sollen. Außerdem werden in Unternehmen, in denen vermehrt Infektionen auftreten, Corona-Reihentests gemacht. Der hohe Corona-Inzidenzwert sei auf Mutationen des Virus zurückzuführen.

Tirschenreuth hat mit Mutation gerechnet

Seit Freitag seien 62 neue Fälle aufgetreten, ein Mensch sei an Covid-19 gestorben. Es handele sich um ein diffuses Infektionsgeschehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Da es bereits in den Nachbarlandkreisen Wunsiedel und Bayreuth und auch in Tschechien zu Mutationen gekommen sei, "habe man damit rechnen müssen, dass die Mutation auch bereits bei uns vorhanden ist", so Grillmeier.

Infektionen vor allem in Unternehmen und Familien

Es träten in mehreren Unternehmen in verschiedenen Teilen des Landkreises vermehrt Infektionen auf, vor allem bei jüngeren Menschen. Zudem seien oftmals auch ganze Familien infiziert. Das lässt Grillmeier und das Gesundheitsamt vermuten, dass eine Mutation des Corona-Virus kursiere. Zwei Mitarbeiter des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit beraten und unterstützen deshalb aktuell das Gesundheitsamt in Tirschenreuth. Insgesamt gibt es inzwischen 40 Verdachtsfälle auf Mutationen.

Reihentestungen und Distanzunterricht

In den betroffenen Unternehmen werden nun Reihentests durchgeführt. Zudem appelliert der Landrat an alle Arbeitgeber, sich Negativ-Tests von Pendlern aus Tschechien vorlegen zu lassen und die Hygienemaßnahmen in den Unternehmen zu kontrollieren. Die Abschlussklassen im Landkreis werden weiterhin ausschließlich aus der Distanz unterrichtet.

Mutations-Verdachtsfälle auch in Weiden

Das hat am Wochenende auch die Stadt Weiden und der Landkreis Neustadt an der Waldnaab für die Abschlussklassen angeordnet. Auch hier gibt es 40 Verdachtsfälle auf eine Mutation des Corona-Virus. Um welche Variante es sich dabei handelt steht in beiden Landkreisen und der Stadt Weiden noch nicht fest. Alle positiven Corona-Befunde werden aber auf Mutationen hin untersucht. In den Verdachtsfällen gelten für die Betroffenen strengere Quarantäne-Regeln, da eine Mutation des Virus leichter übertragbar sei.