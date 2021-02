Corona-Mutation: Neun bestätigte Fälle in Bayreuther Kliniken

Nun ist es Gewissheit: Die hochansteckende britische Corona-Mutation B.1.1.7 wurde in Bayreuth nachgewiesen. Die entsprechenden Sequenzierungsergebnisse für die Klinikum Bayreuth GmbH liegen vor. In neun Fällen wurde die Mutante bestätigt. Das Krankenhaus hatte zuvor mehr als 20 Verdachtsfälle bestimmt.

Neun Fälle von Corona-Mutationen bestätigt

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) habe die Ergebnisse übermittelt, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Betroffen sind sieben Patienten und zwei Beschäftigte. Weitere Ergebnisse stehen noch aus.

Mit einer sogenannten Sequenzierung in Laboren unter anderem in Universitätskliniken in Regensburg und München sollen nun auch die weiteren Verdachtsfälle genau bestimmt werden. Es sei damit zu rechnen, dass auch diese sich bestätigen, berichtete das Bayreuther Krankenhaus.

Reihentestung für 3.300 Beschäftigte

Anfang Januar war ein sehr dynamisches Geschehen in den beiden Häusern der Klinikum Bayreuth GmbH, zu der das Klinikum am Roten Hügel und die Klinik Hohe Warte gehören, aufgetreten. Daraufhin wurden bereits zu diesem Zeitpunkt Tests sowohl von Patienten als auch von Personal zur Sequenzierung geschickt, so der Pressesprecher der Klinik, Frank Schmälzle, im BR-Gespräch. Vor eineinhalb Wochen wurde zudem eine Reihentestung der 3.300 Klinikmitarbeitenden veranlasst.

Impfung der Klinikmitarbeiter begonnen

Aus beiden Proben liegen nun die ersten Ergebnisse vor. Konsequenzen habe das nicht, das strikte Hygienemanagement seit Pandemiebeginn an den Kliniken könne nicht mehr maximiert werden, so Schmälzle. Nun sei es vor allem notwendig, alle Klinikmitarbeitenden zu impfen.

Das klappe mittlerweile gut. Impfstoff werde relativ regelmäßig geliefert. Bis Ende der Woche soll die Hälfte der Klinikmitarbeitenden zumindest die erste Dosis verabreicht bekommen haben, so der Pressesprecher weiter.

Zehn Covid-19-Patienten in Bayreuth auf Intensivstation

Derzeit sind 77 Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Kliniken. Zehn davon werden auf der Intensivstation behandelt. Die Zahl der der Ausbrüche und der positiv getesteten Personen habe sich damit deutlich verringert.

Mutation B.1.1.7 wohl deutlich ansteckender

Die Mutation B.1.1.7 ist nach Angaben der oberfränkischen Klinik im Krankheitsverlauf nicht gefährlicher als das bisher bekannte Coronavirus, wohl aber deutlich ansteckender. Je nach Studie soll die Ansteckungsgefahr um 50 bis 70 Prozent höher liegen.