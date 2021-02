Corona-Mutation: Kein Wechselunterricht in Teilen der Oberpfalz

In der Stadt Weiden und dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab wird heute doch kein Wechselunterricht für Abschlussklassen stattfinden. Das teilte das Landratsamt Neustadt an der Waldnaab und die Stadt Weiden mit. Der Grund: Im Raum Weiden gibt es vermutlich Mutationen des Corona-Virus.

Gesundheitsamt: 40 Verdachtsfälle in der Region

"Leider gibt es sowohl in der Stadt Weiden als auch im Landkreis Neustadt an der Waldnaab einen Verdacht auf Mutationen des Corona-Virus", sagt Oberbürgermeister Jens Meyer (SPD). Laut Thomas Holtmeier, dem Leiter des Gesundheitsamtes Weiden-Neustadt, werde gerade 40 Verdachtsfällen in der Region nachgegangen. Da das Infektionsgeschehen diffus sei, "ist es uns wichtig, Schulen jetzt vorsorglich im Distanzunterricht zu belassen", ergänzt Neustadts Landrat Andreas Meier (CSU).

Die Entscheidung, weiterhin Distanzunterricht anzuordnen, sei in Absprache mit der Regierung der Oberpfalz und dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege getroffen worden.

39.000 Schüler gehen wieder in die Schule

Für 39.000 der 1,65 Millionen Schülerinnen und Schüler in Bayern beginnt heute der Schulalltag mit Maske und Abstand. In den Wechselunterricht sollen dem Bayerischen Kultusministerium zufolge die Abschlussjahrgänge der Gymnasien, Abendgymnasien, der Fachoberschulen (FOS), der Berufsoberschulen (BOS) sowie die der beruflichen Schulen, bei denen Ende März Abschlussprüfungen anstehen, einschließlich der Schulen zur sonderpädagogischen Förderung.