Corona-Mutation: Kein Wechselunterricht ab Montag in Hof

Reihentestung in zwei Unternehmen im Landkreis Hof

Nachdem 300 Mitarbeiter des Unternehmens Alukon bereits getestet wurden, sollen nun auch die Mitarbeiter des zweiten Betriebs einer Reihentestung unterzogen werden. Die neuen Fälle seien vor allem durch die gezielte Testung ans Licht gekommen, hieß es am Nachmittag weiter. Das Labor, mit dem der Landkreis Hof zusammenarbeite, teste jeden positiven Abstrich noch einmal gezielt auf Corona-Mutationen.

Schüler in Hof bleiben nächste Woche zuhause

Ab Montag findet für die Abschlussklassen in den Schulen in und um Hof, anders als im Rest Bayerns, kein Wechselunterricht statt. Alle Schüler würden zuhause unterrichtet, so Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). Dies sei der ausdrückliche Wunsch der Schulen, so Döhla. Bevor die Schüler zurückkehrten, sollen alle getestet werden. Dafür müsse nun ein Konzept erarbeitet werden.

Landkreis Hof bietet Corona-Tests für Unternehmen an

Für die Unternehmen der Region werde das Angebot an Corona-Tests ausgebaut. Gemeinsam mit IHK und HWK sollen ausreichend Schnelltest für Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. In den kommenden zwei Wochen sollen zudem alle positiven Corona-Testergebnisse auf eine Mutation untersucht werden. Ziel sei es laut Landrat Bär die Mutationen zu identifizieren und deren Ausbreitung dadurch einzudämmen.

Für die Bürger sollen ab nächster Woche an mehreren Standorten im Hofer Land, darunter in Rehau, Münchberg, Naila und Oberkotzau, zusätzliche Stationen für kostenlose Schnelltests geschaffen werden.

Zusammenhang mit tschechischen Grenzpendlern vermutet

Die Behörden schließen einen Zusammenhang mit der Grenznähe zu Tschechien nicht aus. Innerhalb von nur drei Tagen wurden beispielsweise in Schirnding im Landkreis Wunsiedel von 1.500 tschechischen Grenzpendlern 100 positiv auf das Coronavirus getestet. Forderungen, wonach die Grenze zu Tschechien zumindest vorübergehend geschlossen werden sollte, wollte sich Hofs Landrat Bär (CSU) auf BR-Nachfrage nicht anschließen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Wochen für die Stadt Hof bei 220, für den Landkreis bei 228.