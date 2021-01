Corona-Mutation in Nürnberg und Fürth bestätigt

Zwei Fälle einer Coronavirus-Mutation sind in Nürnberg und Fürth bestätigt worden. Das teilte die Stadt Nürnberg am Donnerstagabend mit. Bei einem Fall handelt es sich demnach um die Bewohnerin einer Blindeneinrichtung in Nürnberg, der zweite Betroffene lebt in Fürth und arbeitet in Nürnberg. Bei der Mutation handelt es sich nach Angaben der Stadt um die N501Y-Variante des Coronavirus, die zuerst in Südafrika aufgetreten war.

Reihentestungen durchgeführt

Die Betroffenen werden laut Behördenangaben isoliert und mögliche Kontakte der Infizierten intensiv nachverfolgt. Zudem wurden in der Blindeneinrichtung bereits heute Reihentestungen durchgeführt. Bei allen Maßnahmen stehe man in engem Kontakt mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL).

Ab dem 3. Februar will die Stadt Nürnberg außerdem das Testangebot erweitern und vorerst für vier Wochen ein weiteres Schnelltestzentrum öffnen. Hier sollen sich Bürgerinnen und Bürger dreimal pro Woche ohne Termin kostenfrei auf das Coronavirus testen lassen können. Weitere Infos folgen nach Angaben der Stadt Anfang der kommenden Woche.

Sorge vor Mutanten in Bayern

Die Sorge vor mutierten Formen des Coronavirus ist im Freistaat aktuell besonders groß - denn einige der hochansteckenden Varianten sind bereits in verschiedenen Regierungsbezirken nachgewiesen worden. So wurden etwa acht Fälle der britischen Variante (Variante B.1.1.7) bislang in München, Erding, Bayreuth, Passau sowie in den Landkreisen Landsberg am Lech und Dingolfing registriert.

Ministerium: Vorsicht bei Bewertung von Varianten

Aus dem Gesundheitsministerium hieß es am Mittwochabend, aktuell sei insbesondere die Dynamik in der Verbreitung der "britischen" und der "südafrikanischen" Variante in einigen Staaten besorgniserregend. Man befürchte eine "leichtere Übertragbarkeit was in letzter Konsequenz eine stärkere Belastung des Gesundheitssystems zur Folge hätte".

Mit der Bewertung von Varianten müsse man "grundsätzlich vorsichtig sein": Es hätte bereits tausende von Mutationen im Laufe der Pandemie gegeben. Die Bewertung einzelner Mutationen bzw. Varianten hinsichtlich Infektiosität, Übertragbarkeit, Pathogenität, Auswirkungen auf Therapie und Impfung könne aufgrund von Sequenzierdaten nicht erfolgen. Hierzu bedürfe es weitreichender Experimente und Daten.