Corona-Mutation im Landkreis Kitzingen nachgewiesen

Das Landratsamt Kitzingen meldet am Sonntagnachmittag, dass bei einem Saisonarbeiter aus Rumänien die mutierte Variante des Corona-Virus aus Großbritannien nachgewiesen wurde. Die britische Mutante gilt als hochansteckend.

Der Saisonarbeiter ist bei einem Weingut im Landkreis beschäftigt und war seit seiner Einreise in Quarantäne. Auch die Kontaktpersonen befinden sich weiterhin in Quarantäne. Der Betrieb steht in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt.