Corona-Mutation im Landkreis Hof: Quarantäne bei Firma Alukon

Auch im Landkreis Hof ist nun eine Corona-Mutante aufgetaucht. Am Mittwochabend wurde bekannt, dass bei einer Familie aus dem Landkreis zwei Virus-Varianten-Fälle des Typs "Mutante N501Y" festgestellt wurden. Das gehe aus einer entsprechenden Meldung aus dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Hof hervor, teilt das Landratsamt mit.

Offenbar besteht eine Verbindung zum Konradsreuther Unternehmen Alukon und zu Tschechien. Ein Angehöriger eines Familienmitgliedes, das bereits positiv auf die Virus-Mutation getestet wurde, arbeitet in der Fertigung von Alukon. Auch der Angehörige wurde bereits positiv auf das Coronavirus getestet.

Corona-Tests mit rund 500 Mitarbeitern

In der Konradsreuther Firma Alukon, die Rolladen- und Rolltorsysteme herstellt, habe es mehre Corona-Fälle in der vergangenen Zeit gegeben, so die Mitteilung aus dem Landratsamt. Im Unternehmen arbeiten knapp 500 Menschen. Bereits heute sollen alle Mitarbeiter des Unternehmens – mit Ausnahme derer, die im Homeoffice arbeiten – getestet werden. Alle Mitarbeiter des Fertigungsbereiches stünden unter Quarantäne, heißt es weiter, die Mitarbeitenden anderer Bereiche in Pendelquarantäne. Auch Kontaktpersonen im familiären Umfeld werden getestet.

Virus-Variante wird genauer untersucht

In einer weiteren Untersuchung soll nun ermittelt werden, um welche der bisher bekannten Mutationen aus Brasilien, England oder Südafrika es sich bei der Familie handelt. Das Gesundheitsamt stehe dazu in engem Austausch mit der entsprechenden Task-Force des LGL, heißt es weiter.