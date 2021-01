Corona-Mutation im Klinikum Bayreuth: Wie es nun weitergeht

Die Verdachtsfälle im Bezug auf eine hochansteckende Coronavirus-Mutation aus Großbritannien schränken die beiden größten Krankenhäuser in Bayreuth ein. Man sei in ständiger Absprache mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium und der Regierung von Oberfranken, teilte Bayreuths Landrat Florian Wiedemann (Freie Wähler) dem BR auf Nachfrage mit.

Infektionen im Klinikum sind schwer nachzuverfolgen

Im Klinikum herrsche derzeit ein "diffuses Infektionsgeschehen", so Wiedemann. Man könne demnach nicht nachverfolgen, auf welchen Stationen sich womöglich die mutierte Virus-Variante ausgebreitet habe.

Solange die Lage so unklar sei, müsse auch an den "drastischen Maßnahmen" festgehalten werden. Die Pendelquarantäne und der Aufnahmestopp gelten laut Wiedemann mindestens für die folgenden sieben Tage. Eine Verlängerung sei denkbar.

UK-Mutation: Auswertung von Corona-Tests aufwendig

Derzeit seien knapp 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Bayreuther Klinikum GmbH an Covid-19 erkrankt. Hinzu würden weitere 80 Patienten kommen. Ein Vorabtest habe bei elf Personen den Verdacht auf die UK-Variante ergeben, so der Chefarzt und Virologe am Klinikum Bayreuth, Thomas Bollinger im BR-Gespräch.

Das Sequenzieren der Tests selbst dauere bis zu 14 Tage, da es sich um einen aufwendigen Prozess handle – vor allem auch in der Datenverarbeitung. Es sei wahrscheinlich, dass sich unter den elf Verdachtsfällen tatsächlich die UK-Variante befinde, so Bollinger. Ob sich alle elf Verdachtsfälle bestätigen, werde sich erst in den kommenden Tagen zeigen, wenn das endgültige Ergebnis vorliege, so der Chefarzt.

Isolationsstationen in Klinikum eingerichtet

Ob und wo sich die UK-Mutation auch außerhalb der Klinik verbreitet haben könnte, sei reine Spekulation. "Das sollte man in dieser Situation unbedingt unterlassen", so Bollinger im BR-Gespräch weiter. Geplant sind Proben nun aber auch in der Bevölkerung. Am Klinikum wurden mehrere Isolationsstationen eingerichtet.

"Die Mitarbeiter sind geschult", so Bollinger. "Auch wenn es in der Öffentlichkeit sehr spektakulär erscheint, ist es für uns Routine. Wir sind professionell genug, um auch mit der Verunsicherung bezüglich der Mutation umzugehen"

FFP2-Maskenpflicht und Pendelquarantäne

Logistische Probleme, die durch die Pendelquarantäne entstehen würden, habe man pragmatisch gelöst. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen überwiegend privat pendeln – wenn es gar nicht anders gehe, könnten sie mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen. Dabei sollten sie allerdings immer eine FFP2-Maske tragen. "Wenn man die Maske richtig trägt, hat man auch kein Übertragungsrisiko. Die Mitarbeiter werden diesbezüglich erneut geschult", so Bollinger.

Auch beispielsweise sein Kind an der Kita abzugeben, sei in Ordnung. "Das müssen wir den Kollegen und Kolleginnen ja auch zubilligen. Ansonsten werden ja ganz viele ihre Kinder nicht betreuen können. Und das würde bedeuten, dass sie dem Haus ausfallen. Und wir brauchen alle in der Patientenversorgung", so Bollinger weiter.

Krankenhaus steht im Kontakt mit den Behörden

Gemeinsam mit dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und den Behörden soll weiter sequenziert und analysiert werden, wo und in welchen Bereichen die UK-Variante noch vorkommen könnte. "Wenn wir einen genauen Überblick über das Ausbruchsgeschehen haben, werden wir das Vorgehen mit den Behörden anpassen", so der Chefarzt.