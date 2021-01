Corona-Mutation im Klinikum Bayreuth: Mehr als 20 Verdachtsfälle

Nach den vorläufigen Ergebnissen der Reihentestung am Klinikum Bayreuth ist die Zahl der Verdachtsfälle im Zusammenhang mit einer bestimmten Coronavirus-Mutation gestiegen. Bis zuletzt wurde von elf Verdachtsfällen ausgegangen.

In einem Schreiben teilt das Klinikum Bayreuth heute jedoch mit, dass inzwischen bei 23 Mitarbeitenden der Verdacht bestehe, dass sie sich mit der UK-Variante des Coronavirus infiziert haben könnten.

Reihentests im Klinikum Bayreuth

An einer dreitägigen Reihentestung hatten insgesamt fast 3.000 Mitarbeiter teilgenommen. In 21 Fällen sei der Test auf eine nicht mutierte Variante des Coronavirus positiv ausgefallen. Dieser Wert entspreche in etwa dem Inzidenzniveau im Raum Bayreuth, heißt es in dem Schreiben weiter.

Nach aktuellen Zahlen (Stand: 27.01.21, 08.00 Uhr) des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) beträgt der Inzidenzwert in der Stadt Bayreuth 128, im Landkreis Bayreuth 154.