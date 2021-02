Corona-Mutation bei drei Saisonarbeitern in Iphofen nachgewiesen

Nachdem bei einem rumänischen Saisonarbeiter eines Weinguts in Iphofen im Landkreis Kitzingen die britische Mutation des Coronavirus nachgewiesen wurde, steht jetzt fest: Auch zwei weitere Arbeiter haben sich mit der Mutation infiziert. Das teilte das Landratsamt in Kitzingen mit.

Die zwei weiteren Fälle sind heute Mittag bestätigt worden. Ein weiteres Testergebnis steht noch aus. Laut Landratsamt haben die Betroffenen keine oder nur leichte Symptome, wie Geschmacksverlust.

Gesundheitsamt Kitzingen sucht Mitfahrer aus Kleinbus

Der Saisonarbeiter war am 14. Januar mit einem Kleinbus von Rumänien nach Deutschland gekommen. In dem Fahrzeug waren auch Leute, die nicht auf dem Weingut in Ipfhofen arbeiten. Diese Personen will das Gesundheitsamt jetzt ermitteln.

Risiko einer Ansteckung für Mitfahrer ist gering

Allerdings sei der Mann kurz nach der Einreise nach Deutschland negativ auf das Coronavirus getestet worden, so das Landratsamt. "Aufgrund des negativen Testergebnisses hat dies für die Mitreisenden keine Konsequenz, da er im besagten Zeitpunkt noch nicht ansteckend war, falls er sich in seinem Heimatland angesteckt hat."

Ansteckung mit Mutation bei anderem Saisonarbeiter?

Es könnte aber auch sein, dass sich der Mann erst bei einem anderen Saisonarbeiter in Iphofen angesteckt hat, der getrennt von ihm nach Deutschland gekommen ist. Deshalb wurden er und sieben weitere Arbeiter als Kontaktperson 1 eingestuft. Sie waren zum Beispiel alle zusammen zur Teststrecke in Albertshofen gefahren.

Nach eigenen Angaben und nach Angaben des Weinguts hatten die Betroffenen keinen Kontakt nach außen. Sie waren und sind alle in Quarantäne.

Erstes Auftreten einer Coronavirus-Mutation in Unterfranken

In Unterfranken ist damit zum ersten Mal eine Mutation des Coronavirus aufgetaucht. Das Landratsamt in Kitzingen hatte am Sonntag darüber informiert. Dass es bemerkt wurde, war laut Landratsamt eher Zufall: "Positive Ergebnisse werden aktuell stichprobenartig auf Mutationen überprüft und so kam der Befund der Mutation ans Tageslicht."

Besondere Quarantäne-Regeln für Saisonarbeiter

Für Saisonarbeiter wie Erntehelfer oder Helfer in der Landwirtschaft gelten Ausnahme-Regelungen bei der Quarantäne: Sie müssen nicht klassisch in Quarantäne, solange sie quarantäne-ähnlich untergebracht sind. Das heißt: Die Arbeiter haben nur Kontakt zu anderen Arbeitern im Betrieb. Sie verlassen ihre Unterkunft nur, um zu arbeiten.

Zwölf rumänische Saisonarbeiter in Weingut in Quarantäne

Der Betriebsleiter des betroffenen Weinguts in Iphofen sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass derzeit zwölf rumänische Saisonarbeitskräfte in Quarantäne seien. Sie sind in ihren Unterkünften getrennt von anderen Arbeitern untergebracht und werden dort mit Lebensmitteln versorgt, sodass sie ihren Wohnbereich nicht verlassen müssen.

Saisonarbeiter helfen aktuell beim Rebschnitt oder beim Abfüllen

Saisonarbeiter aus Rumänien oder Polen sind aktuell in Unterfranken im Einsatz, um zum Beispiel beim Rebschnitt zu helfen. An den Weinstöcken müssen alte Triebe abgeschnitten werden. Außerdem werden die Arbeiter beim Abfüllen der neuen Weine gebraucht.