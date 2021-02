Bayreuths OB fordert Solidarität für Klinikum-Mitarbeitende

Mit einer Videobotschaft wirbt Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) für Solidarität gegenüber den Mitarbeitenden der Klinikum Bayreuth GmbH. Er fordert Respekt und Dankbarkeit für die Arbeit, die in den beiden Kliniken geleistet werde.

Bayreuths Oberbürgermeister nimmt Klinik-Personal in Schutz

Vor allem jetzt, da die Mitarbeitenden auch noch unter Pendelquarantäne stehen, also nur zwischen Arbeitsstätte und Zuhause pendeln dürfen. Ebersberger sagt in dem Video, dass er bewundere, mit welcher Selbstverständlichkeit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen all diese Strapazen auf sich nehmen. "Sie tun das aus Pflichtgefühl, aus Solidarität uns allen gegenüber, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bayreuth", so der OB. Gerade jetzt sei es wichtig, Hilfe anzubieten, wo sie nötig sei. Wie beispielsweise beim Einkauf für den täglichen Bedarf.

"Wir können dieses Virus nur gemeinsam besiegen – da helfen kein Ausgrenzen, kein Egoismus! Wir alle können dieses Virus zufällig bekommen oder es unwissentlich weitertragen – und zwar unabhängig davon, wo wir arbeiten." Thomas Ebersberger, Oberbürgermeister der Stadt Bayreuth

Krankenhaus-Mitarbeitende werden ausgegrenzt

Ebersberger spielt damit auf Vorfälle an, die Ende der vergangenen Woche bekannt wurden: So soll an einer Tankstelle eine Mitarbeiterin des Klinikums abgewiesen worden sein, als ihr Parkausweis vom Klinikum entdeckt wurde. Das Kind einer anderen Kollegin sei in der Notbetreuung isoliert worden, so der Pressesprecher des Klinikums. Selbst Nachbarn einer Mitarbeiterin sollen sich beschwert haben, weil die Frau mit FFP2-Maske die Waschküche des Hauses nutzte.

Die Meldung eines Internetportals, dass auch ein Bayreuther Pizzaservice das Klinikum nicht mehr beliefere, wegen der dort aufgetretenen Corona-Mutanten, hat sich mittlerweile als Fake News herausgestellt.