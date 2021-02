Corona-Mutanten: Augsburg richtet Taskforce ein

Mit einer Sondereinsatzgruppe "Mutation" reagiert die Stadt Augsburg auf die zunehmende Zahl an mit Covid-19-Mutationen infizierten Patienten. Die Gruppe setzt sich aus den Spitzen der Fachbehörden zusammen, nämlich des Gesundheitsamts, der Ordnungsbehörde sowie des Amts für Statistik und Stadtforschung, die das Datenmaterial zusammenführt. Geleitet wird die Taskforce von Branddirektor Andreas Graber.

Tägliches Lagebild durch Mutations-Taskforce

Die Sondereinheit macht sich laut dem Augsburger Ordnungsamt täglich ein Bild der Lage. Sie beobachte die Entwicklung am Augsburger Universitätsklinikum und in den übrigen Krankenhäusern, bei den Rettungsdiensten, in den Pflegeeinrichtungen und der Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt.

Sehr starke Kontrolle der Quarantäne-Einhaltung

Auf Grundlage dieser Informationen können dann weitere Maßnahmen angeordnet werden, etwa die Bereitstellung zusätzlichen Personals, aber auch der Einsatz von Sicherheitskräften. Dazu gehöre auch eine "sehr starke Kontrolle" der Quarantäne bei Verdachtsfällen, heißt es von der Stadt. Die Sondereinsatzgruppe ist gegenüber allen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unmittelbar weisungsbefugt. Ihr stehen auch – zusammen mit Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber – alle Instrumente des Katastrophenschutzrechts zur Verfügung, etwa beim Einsatz von Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen.

Mutanten in Augsburg seit Dienstag bekannt

Am Dienstag hatte das Rathaus mitgeteilt, dass bei vier Augsburgern Infektionen mit der britischen Corona-Variante nachgewiesen wurden. Die Infektionswege sind den Angaben zufolge bekannt und gehen auf Auslandsaufenthalte zurück. Quarantänemaßnahmen seien veranlasst und würden intensiv überwacht. Auch in anderen Regionen Schwabens sind mittlerweile Mutanten bestätigt, im Landkreis Augsburg gibt es beispielsweise zwei Fälle.