Corona-Mutante? Landratsamt Ostallgäu öffnet Klinik noch nicht

Dem Landratsamt Ostallgäu liegen die Ergebnisse der Reihentestung im Buchloer Krankenhaus vor. Laut Mitteilung der Behörde wurden 40 MitarbeiterInnen getestet, davon sind 35 Personen Corona-negativ, für fünf Mitarbeiter liegt ein positiver Befund vor. Sie befinden sich bereits in Quarantäne, die Untersuchung auf eine Virusmutante sei bereits veranlasst worden. Man habe alle Mitarbeiter der Covid-Station im Krankenhaus getestet. Morgen soll für die 35 negativ getesteten MitarbeiterInnen zur Sicherheit ein weiterer Test erfolgen.

Starke Einschränkungen wegen möglicher Corona-Mutanten

Noch immer nicht geklärt ist die Frage, ob der vergangenen Mittwoch eingelieferte Patient tatsächlich an einer Virus-Mutante erkrankt ist und wenn ja, an welcher. Laut Landratsamt bleiben die für die St. Josefs-Klinik angeordneten Einschränkungen für Patienten und Besucher bis auf weiteres bestehen. Somit werden keine neuen Patienten aufgenommen, noch entlassen oder gar in ein anderes Krankenhaus verlegt.

Landratsamt: Rettungsdienst und Klinik waren informiert über Mutanten

Das Landratsamt Landsberg teilt derweil mit, dass sowohl die Leitstelle des Rettungsdienstes als auch die Klinik in Buchloe über den Verdacht, dass es sich um eine Corona-Mutante handeln könnte, informiert wurden. Der Patient wohnt in einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Landsberg: „Selbstverständlich wurde der Leitstelle vom Gesundheitsamt bei der Anforderung des Notarztes/Rettungswagens der Verdacht, dass bei dem Patienten eine Mutation aufgetreten sein könnte, bereits mitgeteilt.“

Weiter heißt es, man gehe davon aus, dass diese Informationen auch nach Buchloe weitergegeben wurden. „Darüber hinaus wurde das Krankenhaus Buchloe am 28.1.2021 auch telefonisch vom Gesundheitsamt Landsberg informiert.“

Klinikleitung kann Schließung nicht nachvollziehen

In der St.-Josefs-Klinik wird bestätigt, dass die Mitarbeiter des Rettungsdienstes bei der Einlieferung des Mannes den Verdacht erwähnt hätten. Daraufhin habe man auch alle notwendigen Schritte und Schutzmaßnahmen unternommen, der Mann sei – wie alle Covid-19-Patienten – isoliert worden. Das Gesundheitsamt Ostallgäu habe dennoch entschieden, das Krankenhaus am Samstag komplett zu schließen. Eine für die Klinikleitung nicht nachvollziehbare Entscheidung. Die Verunsicherung sei nun groß unter Mitarbeitern wie Patienten. Wann die Klinik wieder öffnen darf ist noch nicht bekannt.