Corona: Münchner Kliniken suchen Studierende als Hilfskräfte

Die München Klinik sucht dringend Hilfspersonal und hat einen entsprechenden Aufruf auf Twitter veröffentlicht. Die Klinik sucht für die Standorte Bogenhausen, Harlaching, Schwabing und Neuperlach vor allem Studentinnen und Studenten, die im medizinischen oder naturwissenschaftlichen Bereich eingeschrieben sind. Die studentischen Hilfskräfte sollen vor allem bei Corona-Tests und Impfungen unterstützend tätig sein, sagte ein Sprecher der München Klinik dem Bayerischen Rundfunk. Voraussetzung sei unter anderem, dass man mindestens zwei Tage pro Woche arbeiten könne.

Personal-Notstand in den Krankenhäusern

Die aktuelle Corona-Welle fordere die München Klinik "bis an die Grenze des Möglichen", heißt es. Der aktuelle Personalnotstand habe mehrere Gründe, sagte der Sprecher dem BR. So müssten nun zum Beispiel Schwangere, die in Krankenhäusern arbeiten, wegen Corona viel früher in den Mutterschutz. Außerdem habe viel Pflegepersonal aufgrund der hohen Arbeitsanforderungen der vergangenen Corona-Wellen die Arbeitszeit reduziert oder gekündigt, so der Sprecher weiter.