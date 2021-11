Corona: München plant Impfstraßen für Fünf- bis Elfjährige

Die Corona-Impfung von Fünf- bis Elfjährigen könnte schon ab dem 20. Dezember starten. Das sagte Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek in der Vollversammlung des Stadtrats. Die deutsche Zulassung von Biontech für diese Altersgruppe wird Ende November erwartet, spezielle Kinder-Phiolen werden wohl ab 20. Dezember zur Verfügung stehen. Fachärzte rechnen laut Zurek mit einer Impfquote von 20 Prozent, das wären in München rund 18.000 Mädchen und Buben. Nach derzeitigem Stand sind spezielle Impfaktionen im Impfzentrum Riem, im Gasteig, in Kinder- und Jugendtreffs sowie in Gesundheitszentren geplant.

Kindgerechte Impfstraßen geplant

Dazu sollen spezielle Impfstraßen mit "Aufmunterungselementen" für Kinder eingerichtet werden, beschloss der Münchner Stadtrat mit breiter Mehrheit. Mit einer "kindgerechten Kampagne" solle so vielen Familien wie möglich ein Impfangebot gemacht werden. Es sollen dann vermehrt auch Impfbusse der Stadt zu den Schulen fahren, um Lehrern, Eltern und Schülern eine Impfung zu ermöglichen. Zudem will München im Impfzentrum Riem Familien-Impfaktionen anbieten - auch an Wochenenden.

Spahn: 2,4 Millionen Dosen ab 20. Dezember

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat inzwischen grünes Licht für den Biontech/Pfizer-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren gegeben. Die deutsche Zulassung steht offenbar kurz bevor. Laut dem geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen den Ländern ab dem 20. Dezember in einer ersten Lieferung 2,4 Millionen Dosen des Vakzins für Fünf- bis Elfjährige zur Verfügung gestellt werden.

StiKo-Empfehlung vor Jahresende erwartet

Die Ständige Impfkommission (StiKo) will ihre Empfehlung zur Corona-Impfung für Kinder in dieser Altersgruppe vor Jahresende abgeben. Laut Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) befinde man sich bereits in enger Absprache mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, die den Freistaat bei den Impfungen unterstützen würden.

