Corona: Mittelschule in Vilshofen wird geschlossen

Die Mittelschule in Vilshofen (Lkr. Passau) wird bis Ende des Schuljahres geschlossen. Das gab ein Sprecher des Landratsamtes Passau am Mittwochnachmittag bekannt. Der Grund: weitere Corona-Fälle. Im Landkreis gebe es sechs neue Infektionen. Bis auf eine Ausnahme seien diese auf das Infektionsgeschehen in zwei Familien zurückzuführen, deren Kinder die Mittelschule besuchen, heißt es in einer Presseerklärung.

Zeugnisse kommen per Post

Gesundheits- und Schulamt hätten daher in Rücksprache mit dem Kultusministerium entschieden, die Schule bis Ende des Schuljahres zu schließen. Der Unterricht erfolgt über Homeschooling. Eine Entlassfeier wird es nicht geben. Die Zeugnisse bekommen die Schülerinnen und Schüler per Post.

Familienfeier verbreitete das Virus

Ausgangspunkt der Infektionskette war eine Familienfeier in Memmingen im Allgäu, an der Personen aus ganz Süddeutschland teilgenommen hatten. Im Nachgang hatten sich sechs Vilshofener Schüler unmittelbar oder mittelbar infiziert. Dazu kamen acht weitere Infektionen im Landkreis Passau. Betroffen sind auch die Landkreise Unterallgäu und Rhein-Neckar-Kreis sowie die Stadt Aschaffenburg.