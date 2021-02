Corona: Mit High-Tech gegen das Virus

Millionen möglicher Stoffe virtuell getestet

Parallel hat die Gruppe um Gernot Längst das N-Protein genau untersucht und mit den Daten Computermodelle erstellen lassen. Mit künstlicher Intelligenz ist es heute möglich, Millionen von möglichen Stoffen in kürzester Zeit auf ihre Wirksamkeit zu testen. Komplett virtuell errechnete der Computer, ob es Stoffe gibt, die an das N-Protein binden und damit in der Lage sind, die Vermehrung des Virus zu blockieren. Ein Pool von mehreren Millionen Molekülen sei so am Computer überprüft worden, sagt Gernot Längst. Und tatsächlich, es gibt erste Treffer. "Wir haben diese Moleküle im Labor getestet und sie funktionieren. Wir hoffen, dass von den 50 Kandidaten, die wir gefunden haben, 15 das tun was sie tun sollen und einige in der Klinik auch funktionieren werden", sagt Längst.

Erster Test an realen Viren läuft bereits

Doch für Euphorie ist es trotzdem noch zu früh. Denn bevor es weitergeht, müssen die möglichen Wirkstoffe einen ersten Realitäts-Check überstehen. In einem Labor an der Regensburger Uniklinik kommen die Medikamenten-Kandidaten das erste Mal mit richtigen Corona-Viren in Kontakt. In Zellkulturen sehen die Forscher, ob die Stoffe, wie vom Computer vorhergesagt, die Vermehrung wirklich bremsen können. Gleichzeitig wird überprüft, ob menschliche Zellen den Stoff auch vertragen. Sollte einer der Kandidaten diese Tests bestehen, ginge die Medikamentenentwicklung aber erst richtig los, sagt Professor Ralf Wagner, Virologe an der Regensburger Uniklinik. Zahlreiche weitere Tests, Entwicklungsschritte, Verbesserungen und klinische Studien seien notwendig, bevor ein Medikament zugelassen wird. Man stehe auf diesem langen Weg noch ganz am Anfang. Ob das Projekt am Ende Erfolg hat, könne heute noch niemand sagen, so Wagner. Projekte aus anderen Bereichen seien in der Produktentwicklung aber bereits weit fortgeschritten. "Wir wünschen uns, dass wir das auch hier zeigen können", sagt Wagner.

Medikamente und Impfstoffe sind wichtig

Trotzdem: Mindestens fünf bis zehn Jahre dauert die Entwicklung eines Medikaments in jedem Fall, sagt Projektleiter Gernot Längst. Corona-Medikamente werden aber wohl selbst nach dieser langen Zeit noch gebraucht werden. "Das Virus ist gekommen um zu bleiben", sagt Längst. Ein Wirkstoff wäre zusätzlich zu den Impfstoffen deshalb sehr sinnvoll, denn durch Mutationen könne das Virus immer wieder kommen, sagt der Professor. Sollte die Gruppe tatsächlich ein Mittel im Kampf gegen Corona finden, würden Mutationen den Forschern zumindest wohl keinen Strich durch die Rechnung machen. Das N-Protein sei so wichtig für das Virus, dass es über die Zeit gesehen relativ stabil bleibe und nicht so schnell mutiere, sagt Längst.