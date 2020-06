Maßnahmen für mehr Corona-Sicherheitsabstand in Regensburg

Polizei und Stadtverwaltung in Regensburg wollen verhindern, dass sich am Wochenende wieder Menschenansammlungen ohne Sicherheitsabstand bilden. Bei schönem Wetter hatten zuletzt zu viele Menschen die beliebten Plätze in der Altstadt gesäumt und sich nicht an die 1,5 Meter gehalten, die zur Corona-Vorbeugung nach wie vor einzuhalten sind.

Mobile Polizeiwache am Bismarckplatz

Schwerpunkt ist vor allem der Bismarckplatz vor dem Theater mit zwei großen Brunnen. Hier baut die Polizei am Wochenende eine mobile Wache auf. Das Gartenamt stellt 22 große Blumenkübel auf, die den Platz unterteilen und für größere Distanz zwischen den Gruppen sorgen sollen.

An die Fassaden des Theaters und des Hauses der Musik gegenüber hängt die Stadt große Transparente, die auf den Mindestabstand hinweisen. Außerdem sollen Plätze kurzfristig gesperrt werden, wenn nötig.

OB appelliert an Vernuft

Eine neue Infektionswelle würde letztlich zu strengeren Infektionsschutzmaßnahmen führen, betont die Stadt. Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer erklärte: "Die Lockerungen waren nur möglich, weil so viele vernünftig waren, sich an die Regeln gehalten haben und dadurch die Anzahl der Neuinfektionen gesenkt haben."

"Ich möchte einen zweiten Lockdown unbedingt vermeiden." Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Oberbürgermeisterin Regensburg

Sie appelliere daher eingehend an alle Regensburgerinnen und Regensburger: "Gehen Sie gerne raus und genießen Sie das Leben. Aber halten Sie sich dabei immer an die Abstandsregeln."

Am kommenden Wochenende werden die Regensburger Polizei und der Kommunale Ordnungsservice in der Innenstadt verstärkt im Einsatz sein. Die Einsatzkräfte bitten bereits im Vorfeld, stark besuchte Orte "im Sinne der Gesundheit aller Menschen in Regensburg" zu meiden und den Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten.