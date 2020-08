30.07.2020, 12:16 Uhr

Corona: Metallbetriebe in Mittelfranken vor Stellenabbau

Corona hat die Metall- und Elektroindustrie in Mittelfranken in eine tiefe Rezession gestürzt. Die Aussichten seien schlecht, heißt es in einer aktuellen Umfrage. Viele Unternehmen rechnen mit einem Stellenabbau.