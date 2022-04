Corona-Medikamente: Lang erwartet und jetzt doch Ladenhüter

Die Nachfrage nach Corona-Medikamenten ist in den Hausarztpraxen in Niederbayern und der Oberpfalz gering. Das bestätigen der regionale Apothekensprecher Josef Kammermeier aus Regensburg sowie der regionale Vorstandsbeauftragte der KVB für Niederbayern, Johann Ertl aus Salching bei Straubing, dem BR. Auch bundesweit sei die Nachfrage sehr gering, so eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin auf Anfrage.

Problem: Wechselwirkung mit anderen Medikamenten

Gründe hierfür sieht Kammermeier im begrenzten Personenkreis an Risikopatienten, für die das Medikament in Frage komme. Außerdem müsse es innerhalb der ersten fünf Tage der Infektion gegeben werden. Und ein weiterer Punkt ist, dass es es viele Wechselwirkungen und Kontraindikationen mit anderen Medikamenten geben könne. Das heißt, der verordnende Arzt müsse sehr aufpassen, dass es keine kardiologischen, pneumologischen, urologischen oder neurologischen Einschränkungen gebe. Dies habe laut Kammermeier dazu geführt, dass die Corona-Arzneimittel bislang wenig Anklang gefunden hätten.

Arznei nur für einen begrenzten Personenkreis

Die Mittel sind für Patienten gedacht, die Risikofaktoren wie hohes Alter, Adipositas, Diabetes, Krebs, Herz-Lungen-Erkrankungen oder Immundefizite mitbringen. Dies enge den Kreis der potentiellen Empfänger schon mal ein. Außerdem haben die vergleichsweise milden Verläufe der Omikron-Variante zu einer geringeren Nachfrage nach den Corona-Medikamenten geführt.

Der Großteil der Omikron-Infizierten habe einen leichten Verlauf, bei dem normale Schmerzmittel wie Paracetamol ausreichen würden, bestätigt auch Hausarzt und KVB-Sprecher Johann Ertl. Zum Jahreswechsel, als die Nachfrage nach Corona-Medikamenten noch am größten gewesen wäre, sei die Versorgung auf dem deutschen Markt zäh angelaufen, so der regionale Apothekensprecher Kammermeier.

Corona-Medikamente nicht das erhoffte Allheilmittel

Auch haben sich die verschiedenen Medikamente gegen Corona nicht als das Allheilmittel herausgestellt, auf das man vielleicht im Bundesgesundheitsministerium bei Bestellung gehofft habe, so Kammermeier. Diese Mittel seien "keine Pandemie-Überwinder, sondern die Impfung ist es". Die Medikamente seien eher ein Notnagel und würden von den Ärzten auch so gesehen.

Das Bundesgesundheitsministerium erklärt, dass unter anderem von dem Medikament Paxlovid in Tablettenform im Februar 2022 eine Million Therapieeinheiten vom Ministerium beschafft wurden. Bislang wurde es 8.700 Mal von Ärzten verschrieben. Ähnlich sehe es bei den anderen Corona-Medikamenten aus.