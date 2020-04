Corona-Maßnahmen: Wenn Geschäfte keine Kinder reinlassen

Ein alleinerziehender Vater wollte ein Paket aufgeben, mit seiner vierjährigen Tochter betrat er eine Post-Filiale in Miesbach. Eine Angestellte verwies ihn daraufhin des Ladens, da Kinder derzeit wegen der Coronakrise keinen Zutritt hätten, wie ein Online-Portal berichtete.

Post will Gespräch mit Filialpartner suchen

Dem Portal gegenüber erklärte ein Sprecher der Deutsche Post DHL Group, die Angestellte habe in diesem Fall korrekt gehandelt. Auf Nachfrage von BR24 schwenkte das Unternehmen nun um. Auch in den Partnerfilialen würden gemäß den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden: "Regelungen, wonach Kinder vom Besuch auszuschließen sind, gehören aber ausdrücklich nicht dazu."

Weiter führte die Deutsche Post DHL Group in einem Statement gegenüber BR24 aus: "Zudem besagt auch die Verordnung zur Eindämmung der Pandemie nicht, dass Kinder ein besonderes Gefährdungspotenzial mit Blick auf die Infektion in sich tragen. Wir werden den Vorfall also zum Anlass nehmen, um mit dem entsprechenden Filialpartner noch einmal das Gespräch zu suchen."

Edeka: Alleinerziehende darf nicht mit Kind eintreten

Auch der Fall eines Hamburger Edekas sorgte für Aufsehen. Dort wurde eine alleinerziehende Mutter nicht in eine Filiale gelassen. Der Geschäftsführer des EDEKA-Marktes sagte "Radio Hamburg", die geforderte Abstandsregel von anderthalb Metern sei in den vergangenen Tagen nicht eingehalten worden. Daher habe man entschieden, nur noch eine Person aus dem Hausstand in das Geschäft zu lassen.

Handelsverband appelliert an Inhaber: Fingerspitzengefühl

Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern (HBE) weist auf das Hausrecht des jeweiligen Geschäftsinhabers hin. Auf der anderen Seite appelliert er aber an die Besitzer, in der Krise Fingerspitzengefühl zu zeigen und gerade Alleinerziehende mit ihren Kindern den Zutritt in Geschäfte nicht zu verwehren: "Natürlich muss sich das Kind dabei der Situation angemessen verhalten und darf nicht durch den Laden springen." Der Besuch des Geschäfts dürfe auch nicht zum Familienausflug werden.