Corona-Maßnahmen starten in Augsburg bereits ab Freitagabend

Aufgrund sehr hoher Infektionszahlen in der Stadt hat sich Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) in Rücksprache mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dafür entschieden, dass die schärferen Corona-Maßnahmen in Augsburg bereits am Freitag, 30. Oktober, ab 21 Uhr in Kraft treten werden. Damit gelten die zwischen Bund und Ländern vereinbarten Beschränkungen zwei Tage früher als im restlichen Freistaat. Auch die Stadt Rosenheim hat sich zu diesem Schritt entschieden.

7-Tage-Inzidenz in Augsburg von 256,7

In der Stadt Augsburg sind seit Mittwoch weitere 174 Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Das hat am Donnerstagvormittag die Stadt auf ihrer Internetseite bekannt gemacht. Demnach liegt der derzeitige Inzidenzwert jetzt bei 256,7.

Augsburg erlässt drei weitere Regelungen

Neben den bayernweit geltenden scharfen Corona-Maßnahmen hat Augsburg noch drei zusätzliche Regeln aufgestellt:

So gilt in Bereichen hoher Frequenz, etwa an Hauptverkehrsachsen, an den Uferbereichen von Lech und Wertach, wo Menschen vermehrt ihre Freizeit verbringen, und auch auf öffentlichen Spielplätzen, eine ausgeweitete Maskenpflicht.

Des weiteren besteht in öffentlichen Einrichtungen und in Geschäften die Pflicht, Desinfektionsmittelspender aufzustellen.