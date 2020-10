Corona-Maßnahmen: Landrat von Passau erhält Drohbrief

Gegen den Passauer Landrat Raimund Kneidinger (CSU) ist ein Drohbrief eingegangen. Er steht wohl in Zusammenhang mit den verhängten Corona-Maßnahmen. Das Polizeipräsidium Niederbayern und das Landratsamt bestätigten inzwischen dem BR das Drohschreiben.

Landrat fassungslos

Der Brief ist über die Poststelle des Amtes eingegangen und richtet sich neben dem Landrat auch gegen das Gesundheitsamt. Das Schreiben werde derzeit analysiert und die Bedrohungslage ausgewertet, heißt es von der Polizei. Einen Tatverdächtigen gebe es noch nicht. Der genaue Inhalt des Briefes ist nicht bekannt. Landrat Kneidinger: "Ich bin völlig fassungslos über diese neue Dimension der Ablehnung von coronabedingten Maßnahmen. Das ist eine völlig neue Qualität."

Passau "Dunkelrot"

Sicherheitskräfte sind derzeit an der Dienststelle am Domplatz und am Gesundheitsamt in Fürstenzell vor Ort, um das Gebäude zu sichern. Der Zugang zur Tiefgarage Domplatz wurde gesperrt. Nur die Ausfahrt ist noch möglich. Das Robert-Koch-Institut meldet derzeit für den Landkreis Passau einen 7-Tages-Inzidenzwert von knapp 130. Auf der Corona-Ampel bedeutet das die höchste Stufe "Dunkelrot". Landrats- und Gesundheitsamt haben entsprechende Maßnahmen veranlasst.