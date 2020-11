vor 22 Minuten

Corona-Maßnahmen in Schweinfurt: Besuchsverbot im Krankenhaus

Schweinfurt hat aktuell in Unterfranken die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen. Am Leopoldina-Krankenhaus gilt deshalb ab heute wieder ein Besuchsverbot. Und auch für die Kinderklinik gibt es Auflagen, zudem werden planbare Operationen verschoben.