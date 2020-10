Corona-Maßnahmen in München werden verlängert

In München ist die Zahl der in den vergangenen Woche mit dem Coronavirus infizierten Menschen pro 100.000 Einwohner wieder leicht angestiegen. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz beträgt 34,66. Das geht aus einer Pressemeldung der Stadt München hervor. Am Dienstag betrug sie noch 32,48. Sie liegt aber immer noch unter dem Signalwert von 35.

Da es aber laut Stadt in München noch keine stabile Tendenz für ein Infektionsgeschehen unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gibt, werden die Corona-Maßnahmen um eine Woche verlängert.

Einschränkungen bei Treffen und in der Gastronomie

Deshalb bleiben bis einschließlich Donnerstag nächster Woche Treffen im privaten und öffentlichen Raum sowie in der Gastronomie nur gestattet in Gruppen von maximal 10 Personen oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands, sowie Angehörigen eines weiteren Hausstands.

Private Feiern, wie z. B. Hochzeiten, aber auch Vereins- und Parteisitzungen, sowie nicht öffentliche Veranstaltungen und Versammlungen sind in der Regel nur mit bis zu 25 Teilnehmenden in geschlossenen Räumen oder – jetzt neu – bis zu 100 Teilnehmenden unter freiem Himmel gestattet, wenn der Veranstalter ein Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet hat und auf Verlangen vorlegen kann.

Fußball wieder mit Zuschauern

Die Ligaspiele von Türkgücü gegen die SV Wehen sowie des TSV 1860 gegen Lübeck am Samstag können wieder mit Zuschauern stattfinden – allerdings nur mit maximal zehn Prozent der jeweiligen Stadionkapazität. Der FC Bayern spielt an diesem Wochenende wegen der Länderspielpause nicht.

Alkoholverbot am Wochenende

Auch gilt weiterhin am kommenden Wochenende von Freitagabend bis Sonntagfrüh das Alkoholverbot zum Außer-Haus-Verkauf ab 21 Uhr und zum Konsum im öffentlichen Raum ab 23 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages am Baldeplatz, Gärtnerplatz, Gerner Brücke, Wedekindplatz sowie an den Isarauen zwischen Reichenbachbrücke und Wittelsbacherbrücke.

Neue Corona-Fälle am Schlachthof

Wie die Stadt heute bekanntgab, sind bei einer am Montag durchgeführten Reihentestung im Schlachthof acht weitere Beschäftigte positiv und 119 negativ auf das Corona-Virus getestet worden. Bereits vergangene Woche wurden bei der Münchner Rinderschlachtung zwölf Beschäftigte und vier Kontaktpersonen ersten Grades positiv auf das Corona-Virus getestet.

Die Stadt hat am Montag neben der Reihentestung auch eine unangekündigte Kontrolle im Schlachthof durchgeführt. Dabei sei kontrolliert worden, ob das Hygienekonzept des Betriebs umgesetzt wird. Es habe aber keine Beanstandungen gegeben, so das Gesundheitsreferat.

Insgesamt wurden in München für Dienstag (06.10.20) 115 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit sind in der Landeshauptstadt bislang 12.000 Infektionen bestätigt. In dieser Zahl enthalten sind 10.675 Personen, die bereits genesen sind, sowie 228 Todesfälle.