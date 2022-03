Künftig mögliche Corona-Maßnahmen: Kritik aus Bayern

Bundesweit möglichst viel Normalität ab 20. März – zugleich aber die Möglichkeit für die Länder, in Corona-Hotspots auf "schwieriges Ausbruchsgeschehen" zu reagieren: Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) lobte die Einigung mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf die weitere Corona-Strategie als "idealen Kompromiss". Bei der bayerischen Staatsregierung stößt der Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz aber auf deutliche Kritik: Er werde der aktuellen und derzeit nicht absehbaren künftigen Entwicklung nicht gerecht, kritisierte Bayerns Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) auf BR-Anfrage.

"Leider macht sich der Bund bei der Frage nach den künftig möglichen Schutzmaßnahmen einen schlanken Fuß und lässt die Länder im Regen stehen", beklagte der CSU-Politiker. Es sei unabdingbar, dass den Bundesländern auch nach dem 19. März ein "funktionierender Notfallkoffer" erhalten bleibe. Es müsse klar sein, welche Maßnahmen in einer sich zuspitzenden Situation einheitlich möglich seien. "Das ist nicht der Fall."

Corona-Pläne des Bundes

Der Ampel-Entwurf sieht vor, dass am 20. März bundesweit viele Einschränkungen wegfallen, bestimmte Basis-Schutzmaßnahmen aber bleiben: So soll weiter in öffentlichen Verkehrsmittel sowie in Kliniken und Pflegeheimen eine Maskenpflicht bleiben. In diesen Einrichtungen für besonders verletzliche Gruppen soll darüber hinaus auch eine Testpflicht angeordnet werden können, ebenso für Schulen. Eine Übergangsregelung bis 2. April soll den Ländern ausreichend Zeit geben, ihre Landesregelungen anzupassen.

Für besonders belastete Hotspots sollen für die Bundesländer weitere Maskenpflichten, Abstandsgebote, Hygienekonzepte sowie 2G- oder 3G-Regelungen möglich bleiben. Gelten könnten solche Maßnahmen laut Lauterbach für Stadtviertel, Städte, Regionen oder ein ganzes Bundesland.

Bayern unzufrieden: "Wer überwacht so kleinteilig?"

Dem bayerischen Gesundheitsminister Holetschek gehen die Befugnisse der Landesregierungen sowohl im Normalfall als auch bei sich zuspitzendem Infektionsgeschehen nicht weit genug. Zum einen missfällt dem CSU-Politiker offenbar die geplante Vorgabe, dass Landesregierungen bei der Hotspot-Regelung zunächst einen Beschluss des jeweiligen Landesparlaments benötigen sollen, um strengere Einschränkungen auf den Weg zu bringen. Demnach muss zunächst der Landtag eine Gefahrenlage feststellen – bei besonders hohen Infektionszahlen oder der Ausbreitung einer deutlich krankmachenderen Virusvariante.

Holetschek kritisierte, das vorgesehene Verfahren erschwere es den Ländern bei eventuell notwendigen Hotspot-Regelungen, schnell auf gefährliche Entwicklungen zu reagieren. "Bei einer steigenden Dynamik an Neuinfektionen oder gar neuen Virusvarianten muss genau das aber umgehend passieren." Zudem müsse der Bund auch klar benennen, auf Grundlage welcher Zahlenbasis entschieden werden solle: "Wer überwacht denn so kleinteilig die Virusvarianten?"

Holetschek: Auch Kontaktbeschränkungen ermöglichen

Zum anderen verlangt Holetschek die Möglichkeit, noch mehr und noch strengere Beschränkungen anzuordnen. "Wenn eine Überlastung der stationären Krankenhauskapazitäten droht, müssen alle erforderlichen Maßnahmen getroffen werden können, um dies zu verhindern. Dann müssen zum Beispiel auch Kontaktbeschränkungen unmittelbar möglich sein."

Grundsätzlich richtig und wichtig sei es, dass Testpflichten im Gesundheitswesen und an den Schulen möglich bleiben sollen. "Dass aber ausgerechnet die Kitas hiervon ausgenommen sein sollen, ist nicht nachvollziehbar", beklagte Holetschek. Dies gelte auch für Tests in Sammelunterkünften: "Gerade mit Blick auf die derzeitige außenpolitische Lage müssen die Länder die Möglichkeit haben, Testerfordernisse bei allen Sammelunterkünften vorzusehen und nicht nur bei Einrichtungen zur zwangsweisen Unterbringung wie Justizvollzugsanstalten und Maßregelvollzugskliniken."

"Weit entfernt von einem Freedom-Day"

Der Bund müsse seinen Gesetzentwurf dringend nachbessern, forderte Holetschek. Die Länder bräuchten mehr Werkzeuge, "damit wir im Herbst nicht womöglich sehenden Auges erneut in schwierige Situationen hineinlaufen". Es sei nicht nachvollziehbar, dass den Ländern erforderliche Befugnisse vorenthalten werden sollten. "Wir sind immer noch weit entfernt von einem Freedom-Day, von dem ich immer wieder höre."

Aiwanger und Holetschek uneins

Zwischen den bayerischen Koalitionspartnern CSU und Freie Wähler droht derweil ein Streit über die Ausgestaltung der künftigen Corona-Regeln im Freistaat - unter anderem über die Maskenpflicht an Schulen. Wegen der geplanten Übergangsregelung ist offen, ob sie automatisch am 19. März ausläuft oder bis 2. April gelten könnte. Die Freien Wähler hatten das Ende der Maskenpflicht im Unterricht schon beginnend ab nächster Woche gefordert - die CSU lehnte das ab.

Daher drängt Aiwanger nun darauf, die Maskenpflicht im Klassenzimmer möglichst schnell abzuschaffen. Zugleich stellte er auf dpa-Anfrage die längerfristige Weiterführung der PCR-Pool-Tests im bisherigen Umfang infrage. Hier müsse man die weitere Entwicklung genau beobachten. Für die PCR-Pool-Tests in den Klassen eins bis sechs gebe man sehr viel Geld aus. "Gegebenenfalls können wir diese Ausgaben reduzieren." Im öffentlichen Nahverkehr fordert Aiwanger eine Abkehr von der FFP2-Maskenpflicht: "Beim ÖPNV sollte in Bayern auch wieder auf die OP-Maske gesetzt werden, besonders wenn es wärmer wird", sagte er.

Holetschek konterte, Aiwangers Äußerungen zeigten, dass dieser vom Infektionsschutz wenig verstehe. "Das ist nicht weiter schlimm, weil er dafür als Wirtschaftsminister nicht zuständig ist", sagte der Gesundheitsminister der dpa. Allerdings habe Aiwanger "eigentlich genug mit der Aufgabe zu tun, sich um die Folgen der Ukraine-Krise für die bayerische Wirtschaft und für die Energieversorgung zu kümmern. Darauf sollte er jetzt alle seine Kräfte konzentrieren".

AfD kritisiert "Etikettenschwindel"

Die Landtags-AfD sieht in dem Kabinettsentwurf von Bundesgesundheits- und Justizministerium einen "Etikettenschwindel" und warnt vor einem "dauerhaften Ausnahmezustand". Fraktionschef Christian Klingen teilte mit: "Alle Maßnahmen, die sich längst zum größten Teil als unwirksam herausgestellt haben, sollen fortgeführt werden können: Maskenpflichten, Abstandsgebote, Hygienevorschriften sowie Impf-, Genesenen- oder Testnachweise." Das bedeute weiterhin 2G oder 3G.

"Der einzige Unterschied besteht darin, dass künftig auf Landesebene darüber entschieden werden kann", sagte Klingen. "Es ist zu befürchten, dass Markus Söder in Bayern von dem geplanten Gesetz regen Gebrauch machen wird." Der AfD-Politiker erklärte weiter: "Überall in Europa wurden die willkürlichen Corona-Regeln aufgehoben - nur in Deutschland soll es immer so weitergehen." Das dürfe nicht sein.

Bayerns FDP-Fraktionschef Hagen zufrieden

Die bayerische FDP ist dagegen zufrieden mit dem kursierenden Entwurf. "Fast alle Corona-Maßnahmen laufen am 19. März aus", twitterte Landes- und Fraktionschef Martin Hagen. In "Gastronomie, Handel, Kultur und allen anderen Bereichen" gebe es eine vollständige Rückkehr zur Normalität. Nur in Krankenhäusern, Pflegeheimen und im Öffentlichen Nahverkehr bleibe die Maskenpflicht bestehen.

Hagen ergänzte: "Für den Fall einer dramatischen Verschärfung der Lage vor Ort (etwa durch neue, gefährlichere Virus-Varianten) bleiben die Landesparlamente handlungsfähig." Momentan könne aber niemand ernsthaft behaupten, dass es eine Überlastung des Gesundheitssystems gebe, sagte er auf BR-Nachfrage. Besonders lobte der FDP-Politiker, dass Schülerinnen und Schüler bundesweit wohl ab 20. März keine Maske mehr tragen müssen. Was die CSU gestern noch in Bayern blockiert habe, setze die Ampel jetzt bundesweit um: "Noch vor den Osterferien entfällt die Maskenpflicht an den Schulen!"

(Mit Material von dpa und Reuters)