Corona-Masseninfektion in Burglengenfelder Altenheim

In einem der beiden Häuser der Seniorenresidenz Naabtalpark in Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf haben sich 40 Bewohner mit Corona infiziert. Neun davon seien schwer erkrankt. Das teilte der leitende Notarzt Wolfgang Schreiber dem BR am Donnerstagabend mit. Die infizierten Senioren mussten laut Schreiber in ein Krankenhaus verlegt werden. 15 Bewohner sollten nach Regensburg in die Ambulante Intensivpflege Bayern (A.I.B.) verlegt werden.

"Pflegenotstand" festgestellt

Gleichzeitig sind auch 19 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Am Donnerstagnachmittag sei nur noch eine einsatzfähige Krankenschwester vor Ort gewesen. Die Behörden stellten den "Pflegenotstand" fest und organisierten eine vorübergehende Notbetreuung durch einen Rettungsdienst. Der leitende Notarzt sprach am Donnerstagabend von einer "akuten Dekompensation" aufgrund des normalerweise eh schon knapp genähten Pflegekorsetts in der Altenpflege.

Dutzende Einsatzkräfte vor Ort

Man habe auch in den Kliniken Probleme gehabt, die neuen behandlungsbedürftigen Patienten auf die Häuser zu verteilen. Da gebe es erhebliche Platzprobleme, sagte Schreiber dem BR. Die Träger seien von der aktuellen Situation und der Vielzahl an plötzlich Erkrankten höchstwahrscheinlich überrascht worden, heißt es. Insgesamt seien Dutzende Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, Johannitern und Feuerwehr im Einsatz gewesen.

Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr sollte laut Schreiber der Heimträger wieder in der Lage sein, die Betreuung zu übernehmen.