Rosenheimer Anwalt will Maskenfreiheit in Grundschule erstreiten

Ein Rechtsanwalt aus Rosenheim will mit einer Normenkontrollklage beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) erreichen, dass Grundschüler keine Schutzmaske am Platz mehr tragen müssen. Christoph Lindner hat dem Bayerischen Rundfunk bestätigt, dass er diese Woche einen entsprechenden Eilantrag beim BayVGH eingereicht hat.

Anwalt betont: Bin kein "Corona-Leugner"

Seine sechsjährige Tochter besucht die erste Klasse einer Grundschule im Landkreis Rosenheim. Dort gilt eine strenge Maskenpflicht auch für Grundschüler. Sie müssen ihre Masken während des gesamten Unterrichts tragen. Die Inzidenz im Landkreis Rosenheim lag am Dienstag bei 144,64, das ist die Zahl der Corona-Neuansteckungen im Laufe einer Woche, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner.

Anwalt Lindner betont, dass er kein Gegner der Corona-Maßnahmen sei und erst recht kein Corona-Leugner. "Erstklässler sind aber doch noch näher am Kindergarten als an der fünften Klasse, die Pflicht zum ständigen Tragen von Masken im Unterricht ist für mich deshalb nicht verhältnismäßig", so Lindner.

Der Anwalt hat kein Problem damit, dass die Grundschulkinder abseits ihrer Einzelplätze im Klassenzimmer Masken tragen müssen. Doch, dass sie die Maske auch während des gesamten Unterrichts aufbehalten sollte, sei zu viel, sagt Lindner.

Dauer-Maskentragen habe Kind die Schule verleidet

In dem 10-seitigen Antrag an den Verwaltungsgerichtshof begründet Lindner seine Klage unter anderem damit, dass seine Tochter seit Einführung der ausnahmslosen Maskenpflicht nicht mehr in die Schule gehen wolle, was sie zuvor gerne und mit Freude getan habe.

Sie weine viel, mache in der Mittagsbetreuung - ebenfalls mit Maske - bei den Hausaufgaben unerklärliche Fehler und trauere dem Sportunterricht und dem Singen nach, was coronabedingt nicht mehr stattfinde.

Grundschüler keine Treiber der Pandemie

Ein weiteres Argument von Lindner: Grundschüler seien nicht die "Treiber" der Pandemie. Dies zeige sich auch deutlich im Landkreis Rosenheim: Von allen Schulen des Landkreises und der Stadt Rosenheim seien im Zeitraum vom 1. bis zum 20. Oktober 2020, als noch keine Maskenpflicht im Unterricht herrschte, lediglich sieben Grundschulen mit insgesamt zehn Personen betroffen gewesen.

Anwalt erwartet schnelle Entscheidung

Der Anwalt und Vater fordert in dem Eilantrag, die Maskenpflicht an Grundschulen bis zu einer endgültigen Entscheidung auszusetzen. Eine Entscheidung in dem Eilverfahren erwartet Lindner im "Bereich von Tagen, nicht von Wochen".

Die Stadt München und der Landkreis Ebersberg hatten die Maskenpflicht an Grundschulen aufgehoben, was rechtlich möglich ist. Stadt und Landkreis Rosenheim haben dagegen erklärt, dass trotz zahlreicher Elternanfragen die Maskenpflicht an Grundschulen in Stadt und Landkreis Rosenheim bestehen bleibt