Maskenpflicht im Unterricht bleibt: CSU contra Freie Wähler

Es war eine vollmundige Ankündigung: "Der erweiterte Vorstand unserer Fraktion hat sich am Montagabend mit Kultusminister Michael Piazolo darauf verständigt, die Maskenpflicht an bayerischen Grundschulen spätestens zum 14. März 2022 zu beenden", teilte der bayerische Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl am Montagabend mit. FW-Bildungsexperte Tobias Gotthardt ergänzte, spätestens am 21. März solle die Maske auch an weiterführenden Schulen fallen. Es sei Zeit "für eine Schule ohne Maske".

Wenige Stunden später wurde klar: Die Maske im Unterricht bleibt. Der Vorstoß der Freien Wähler scheiterte im bayerischen Kabinett am Widerstand der CSU. Er habe zwar das Ende der Maskenpflicht am Platz für Grundschüler vorgeschlagen, sagte Piazolo nach einer Videoschalte des Kabinetts. Denn zum einen stelle insbesondere für jüngere Schüler die Maskenpflicht eine besondere Belastung dar, zum anderen gebe es gerade bei ihnen durch regelmäßige PCR-Pooltests ein besonders hohes Sicherheitsniveau. Aber: "Da konnten wir uns heute nicht einigen", sagte Piazolo. "Wir bleiben da bei unserer Meinung, die CSU bei ihrer."

Staatskanzleichef: "Kein Grund für hektische Bewegungen"

Für die CSU sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann, angesichts des Auslaufens der aktuellen Rechtslage am 19. März gebe es jetzt "keinen Grund für hektische Bewegungen". Außerdem seien in Bayern gerade die Faschingsferien zu Ende gegangen - und die Erfahrung vorheriger Ferien zeige, dass danach ein Anstieg der Corona-Fälle möglich sei. "Das heißt, es ist jetzt sinnvoll, diese Zeitspanne auch noch zu nutzen, um das Sicherheitsniveau insgesamt zu erhöhen."

Im vergangenen Jahr hatten die Koalitionspartner CSU und Freie Wähler heftig über die Maskenpflicht im Unterricht gestritten - und sich öffentlich gegenseitig attackiert. Im Herbst war der kleinere Koalitionspartner dagegen, die Maskenpflicht im Klassenzimmer wieder einzuführen. "Wir Freien Wähler sehen es sehr skeptisch, wieder eine generelle und flächendeckende Maskenpflicht an Schulen einzuführen", sagte der FW-Abgeordnete Fabian Mehring damals.

Piazolo hofft auf rasches Ende der Maskenpflicht im Unterricht

Aktuell zeigt sich Kultusminister Piazolo zuversichtlich, dass schon bald eine Einigung gelingt. "Ich gehe davon aus, dass - wenn die Zahlen weiter sinken - wir im März sowohl in den Grundschulen als auch bei den weiterführenden Schulen entsprechend zu Lösungen kommen, die das im Unterricht erleichtern." Im "Begegnungsverkehr" - also zum Beispiel auf Gängen und Toiletten in Schulgebäude - solle die Maskenpflicht beibehalten werden.

Einig sind sich CSU und Freie Wähler, dass die "Teststrategie" in Schulen und Kitas auch nach dem 19. März fortgeführt werden solle. Damit wolle Bayern "weiterhin einen sicheren Betrieb von Schulen und Kindergärten gewährleisten und vulnerable Gruppen bestmöglich schützen", teilte die Staatskanzlei mit. Vorerst bis zu den Osterferien bleibe es beim aktuellen Testregime. Sofern der Bund keinen neuen rechtlichen Rahmen schaffe, entfalle am 20. März allerdings die Möglichkeit, die Tests an Schulen und in Kitas verpflichtend anzuordnen. Staatskanzleichef Herrmann forderte daher vom Bund, den Ländern "einen Basisschutz" zu ermöglichen.

Gotthardt enttäuscht: "Ich verstehe es nicht"

Die Freie-Wähler-Fraktion zeigt sich enttäuscht über die Haltung der CSU. "Unser Ansinnen, die Maskenpflicht speziell an Grundschulen abzuschaffen, halten wir weiterhin für sinnvoll - auch wenn das Kabinett unseren Vorschlag heute noch nicht angenommen hat", sagte Fraktionschef Streibl dem BR. Zwar seien Kinder während des Unterrichts durch die Maske geschützt, dieser Schutz entfalle aber in der Freizeit beim Spiel mit Freunden und Klassenkameraden. "Für uns hat deshalb Priorität, dass an den Schulen weiterhin regelmäßig getestet wird." Solange es die Tests weiter gebe, sei eine "Maskenpflicht nach unserer Auffassung mittlerweile obsolet".

FW-Bildungsexperte Gotthardt sagte, die Abschaffung der Maskenpflicht an den Schulen sei "mit der CSU im Kabinett heute nicht zu machen" gewesen. Mehrfach getestete Schülerinnen und Schüler bräuchten keine Masken im Klassenzimmer mehr. "Dieser Weg ist am Einspruch der CSU gescheitert." Gotthard fügte hinzu: "Warum der Koalitionspartner das anders sieht - während sie, bildhaft gesprochen, Leute in der Disco knutschen und im Fußballstadion maskenlos grölen lassen - müssen die Kollegen den Eltern und Kindern allerdings selbst erklären. Ich verstehe es nicht."

FDP: Piazolo kann sich nicht durchsetzen

Aus der Landtags-FDP kommt scharfe Kritik daran, dass die Staatsregierung die Maskenpflicht für Bayerns Grundschüler im Unterricht nicht abschafft – wie von den Freien Wählern eigentlich angekündigt. "Kultusminister Piazolo kann sich im eigenen Ressort nicht durchsetzen", twitterte FDP-Bildungspolitiker Matthias Fischbach. Im Landtag wollen die Liberalen weiter für das Maskenpflicht-Aus werben: "Spätestens im nächsten Bildungsausschuss steht dann unser FDP-Dringlichkeitsantrag zum Thema zur Abstimmung", kündigte Fischbach an.

Auch Bayerns FDP-Fraktionschef Martin Hagen zeigte sich bei Twitter enttäuscht. Am Morgen hatte er noch getwittert, der beharrliche Einsatz habe sich gelohnt und die Maskenpflicht werde wohl fallen. Am Nachmittag schrieb er dann: "Leider zu früh gefreut: Die CSU hat die Abschaffung der Maskenpflicht heute im Kabinett ausgebremst."

