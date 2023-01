Corona: Maskenpflicht im Fernverkehr fällt zum 2. Februar

Die Entscheidung hatte sich angekündigt. Seit Wochen wuchs der Druck auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Mehrere Bundesländer hatten die Maskenpflicht im Nahverkehr bereits aufgehoben oder ein Ende angekündigt. Seitdem wurden die Stimmen derer immer lauter, die forderten, die Maskenpflicht auch im Fernverkehr aufzuheben.

Lauterbach: Maskenpflicht im Fernverkehr aussetzen

Am Freitag nun trat der Bundesgesundheitsminister in einem sehr kurzfristig angekündigten Pressestatement vor die Kameras. Die Pressekonferenz dauerte keine zehn Minuten - ein unspektakuläres Ende für eine Maßnahme, die zuletzt immer heftiger diskutiert worden war. Die Maskenpflicht im Fernverkehr von Bus und Bahn fällt zum 2. Februar und damit das letzte große Symbol der Pandemie. Corona, so wirkt es auf viele, ist vorbei.

Lauterbach appelliert, freiwillig Maske zu tragen

Lauterbach weiß um diesen Eindruck und will ihm entgegenwirken. Er mahnte weiterhin, die Krankheit dürfe nicht durch die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, verharmlost werden. "Aber wir müssen einfach mehr auf Eigenverantwortung und auf Freiwilligkeit setzen," sagte der SPD-Politiker. Gleichzeitig appellierte er an die Menschen, weiter freiwillig in Innenräumen und in Zügen eine Maske zu tragen, "wenn man sich und andere schützen möchte".

In Abstimmung mit Landesregierungen und Experten habe er die Pandemielage neu bewertet. Die Situation habe sich stabilisiert, begründete Lauterbach seine Entscheidung zur Maskenpflicht. Experten gehen davon aus, dass es nicht nochmal eine schwere Winterwelle geben wird. Auch gefährliche Virusvarianten seien derzeit nicht zu erwarten, so Lauterbach.

Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen bleibt

Die Maskenpflicht im Fernverkehr sollte laut Infektionsschutzgesetz eigentlich bis zum 7. April andauern. Die Bundesregierung kann diese Regelung aber per Rechtsverordnung aussetzen. Wenn die Maskenpflicht im Fernverkehr zum 2. Februar wegfällt, gilt sie bundesweit nur noch in Kliniken, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen.

Die Maskenpflicht im Regionalverkehr ist bereits in Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein gefallen. Alle übrigen Bundesländer haben mittlerweile ein Datum für das Ende genannt. Für den Fernverkehr ist der Bund zuständig, für den Nahverkehr lässt das aktuelle Infektionsschutzgesetz den Ländern Gestaltungsspielraum.

Parteien begrüßen Entscheidung

Für die FDP ist die Entscheidung ein Erfolg. Sie drängt schon lange darauf. Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist dementsprechend zufrieden. Das Ende sei konsequent, denn Grundrechtseingriffe müssten verhältnismäßig sein: "Wenn es keinen Grund mehr gibt, eine Maske anzuordnen, dann gibt es auch kein Recht mehr, eine Maske anzuordnen", sagt Wissing am Rande der Winterklausur der FDP-Landtagsfraktion.

Parteiübergreifend begrüßen Politiker die Entscheidung. Das sei der richtige Schritt, sagt der Bundestagsabgeordnete Janosch Dahmen von den Grünen, da ein Flickenteppich unterschiedlicher Maskenregeln weder wirksam noch lebensnah sei. Aus der Pflicht könne man jetzt eine Empfehlung machen. Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, fragt sich, warum die Maskenpflicht erst im Februar fallen soll. Für den CDU-Politiker gibt es keinen Grund, noch so lange zu warten. Der AfD-Politiker Martin Sichert fordert, nun alle noch gültigen Corona-Maßnahmen sofort zu beenden.

Bahn dankt Mitarbeitenden

Die Deutsche Bahn zeigt sich erleichtert über die Entscheidung des Gesundheitsministers. Michael Peterson, Vorstand des Bereichs Personenverkehr, dankt besonders den Bahn-Mitarbeitenden, die die gesetzliche Maskenpflicht trotz teils widriger Umstände bis zuletzt konsequent umgesetzt hätten.

Drosten: Masken in Zügen schützen vulnerable Gruppen

Zuletzt hatte sich der Virologe Christian Drosten dagegen ausgesprochen, die Maskenpflicht in Zügen aufzuheben. Im NDR-Podcast "Coronavirus Update" sagte er, das Tragen sei zum Schutz von Risikogruppen weiter sinnvoll. Menschen, die durch das Coronavirus besonders gefährdet sind, weil sie Vorerkrankungen haben, würden besser geschützt, wenn nicht nur sie, sondern auch ihre Gegenüber eine Maske tragen.

Ähnlich hatte bisher auch Gesundheitsminister Lauterbach argumentiert. Danach gefragt, wich Lauterbach in der Pressekonferenz aus. Er appelliere an alle, die vulnerabel sind, sich mit einer FFP2-Maske zu schützen, auf Grundlage der Freiwilligkeit.