Tipp für Allergiker: Corona-Masken helfen bei Heuschnupfen

Corona-Masken helfen Allergikern, die wegen Heuschnupfen unter dem aktuellen Pollenflug leiden. Das Gesundheitsamt Nürnberg rät in einer Mitteilung den Betroffenen, im Freien FFP2- oder selbstgenähte Masken zu tragen. Diese könnten allergieauslösende Partikel zurückhalten.

Mehr Pollen durch Klimawandel

Jeder Fünfte leidet in Deutschland unter einer Pollenallergie, wie es in der Mitteilung des Nürnberger Gesundheitsamts heißt. Durch den Klimawandel verlängere sich die Blühsaison für einige Bäume, Gräser und andere Pflanzen. Außerdem steige auch die Konzentration der Pollen früher im Jahr deutlich an.

Zu den sogenannten Frühblühern zählen zum Beispiel Hasel, Erle und Birke. Sie sind die ersten Bäume im Jahr, die blühen und ihre Pollen über den Wind in alle Richtungen verteilen.