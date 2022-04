Maske und 3G ade: Erleichterung bei Hoteliers und Gastronomen

In den Regensburger Wirtshäusern und Speiselokalen sind am Sonntag manche Gäste noch mit Maske gekommen, viele aber ohne. "Gott sei dank ohne Maske - zum ersten Mal. Hoffentlich bleibt das so", sagt eine Restaurantbesucherin. Eine andere: "Ich habe es gar nicht realisiert, dass ich ohne Maske hineingehen darf. Ich werde das aber künftig machen, glaube ich."

"Von QR-Codes geträumt"

Ähnlich verhält es sich im Gasthof Adam-Bräu in Bodenmais im Bayerischen Wald. Servicekraft Sandra Benz ist vor allem erleichtert, dass der Tisch für die Zutrittsnachweise am Eingang endlich abgebaut wurde. Impf-, Genesenen- oder Testnachweis – das war für sie einfach nervig. "Es war vor allen Dingen auch sehr zeitaufwendig, gerade wenn es voll war. Wir haben den ganzen Tag nur kontrolliert", so Benz. "Ich bin nachts oft ins Bett gegangen und habe von QR-Codes und Personalausweisen geträumt." Angst, sich jetzt anzustecken, wenn sie bedient, hat sie als dreifach Geimpfte nicht.

Weiter Luftfilter und Desinfektionsständer in Gaststätte

Erleichtert ist auch Ramona Mühlbauer, die im Wellness-Hotel Lindenwirt in Unterried an der Rezeption jetzt ohne Plexiglas und Maske steht. "Wir müssen halt auch einfach mit dem Virus leben", sagt die 24-Jährige.

Hotel-Chefin Maria Geiger freut sich, dass sie endlich wieder normale Gastgeberin sein darf, nicht mehr strenge "Kontrolleurin", die Gäste notfalls abweisen musste. Von den Masken und den Zugangskontrollen verabschiedet sich der Lindenwirt, von den Luftfiltern, den Desinfektionsständern und dem Lüftungskonzept aber nicht, so Geiger.

Maske tragen im Hotel freigestellt

Auch im Wellnessbereich wird weiter desinfiziert. Hier läuft schon länger wieder mehr als nur die in den strengsten Zeiten der Pandemie erlaubte hochtemperierte finnische Sauna. Im Hotel Adam in Bodenmais freut man sich ebenfalls über den Wegfall der Beschränkungen.

Abstand halten werden die meisten Gäste wahrscheinlich weiterhin, manche werden auch nach wie vor die Maske tragen. Daneben gibt es Hoteliers, die es ihrem Personal freistellen, noch ein paar Wochen freiwillig eine Maske aufzusetzen. Hotel-Chef Franz Adam, der auch zwei Diskotheken besitzt, glaubt, dass sich alles bald einpendeln wird.