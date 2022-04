Sozialexperiment Masketragen: Wie entscheiden sich die Bayern?

Die Diskussion um die Maske hört jetzt auf – zumindest für Nicole, die an der Kasse einer Tankstelle im Münchner Norden arbeitet. Bisher war es ihre Verantwortung, die Kunden auf das Maskentragen hinzuweisen. Bald nicht mehr. Trotz dieser Erleichterung kommt die fehlende Maskenpflicht für Nicole zu früh.

Gerade im öffentlichen Bereich würde sie es lieber vorsichtiger handhaben. Sie wird daher erst einmal weiter Maske tragen. Ganz sicher ist sie trotzdem nicht: "Da kommt dann wahrscheinlich der soziale Druck. Wenn es weniger Menschen tragen, ist die Frage ob man sich nicht doch beeinflussen lässt."

Erst dringliche Empfehlung, dann Maskenpflicht

Es ist knapp zwei Jahre her, als die Maske für alle verpflichtend eingeführt wurde. Und auch vor dieser Pflicht gab es schon eine dringliche Empfehlung, die aber nur von einer Minderheit in die Tat umgesetzt wurde. Andreas Diekmann, Professor für Soziologie an der ETH Zürich und Universität Leipzig, hat das damals untersucht.

Nur eine Woche vor der Einführung der Maskenpflicht hatten sich etwa 30 Prozent an die Empfehlung gehalten, vor allem die Risikobewussten. Ob jemand freiwillig eine Maske trägt, hängt laut Diekmanns Forschung davon ab, wie gefährdet man sich selbst einschätzt. Und das, obwohl das Maskentragen auch und vor allem andere schützt.

Schnelle Entwöhnung trotz drastischer Corona-Fallzahlen?

Nach zwei Jahren haben sich viele an die Maske gewöhnt. Dennoch geht der Soziologe davon aus, dass wir uns schnell wieder von der Maske entwöhnen, wenn keine Pflicht mehr besteht – auch angesichts noch drastischerer Corona-Zahlen. Allein letzte Woche starben 54 Menschen in Bayern mit Corona.

"Man sieht, dass die anderen plötzlich keine Maske mehr tragen. Dann macht man das selbst vielleicht nicht mehr und dann machen das andere wiederum nicht", befürchtet Andreas Diekmann. Am Ende werden nach seiner Einschätzung nur noch wenige Menschen eigenverantwortlich Maske tragen. Die Folge: Die Infektionszahlen dürften – wie etwa auch in Österreich - nach oben schnellen, so der Soziologe.

"Wir können uns nicht auf Selbstverantwortung verlassen"

Selbstverantwortung funktioniere vor allem dann gut, wenn das Eigeninteresse vollkommen mit dem allgemeinen Interesse übereinstimmt, erklärt Diekmann. Beim Maskentragen sei es etwa ähnlich wie beim Klimaschutz oder dem Autofahren. Die Leute würden sich sehr gerne an das Rechtsfahrgebot im Straßenverkehr halten.

Anders sei es beim Parkverbot. Deswegen brauche es dort auch Gesetze, Bußgelder und Pflichten. "Wir können uns nicht allein auf die Selbstverantwortung verlassen, sonst geht es schief", so Diekmann.

Fast 70 Prozent der Bürger wollen verpflichtet werden

Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage wollen 69 Prozent der Bundesbürger, dass die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske vorerst weitgehend bestehen bleibt. Nur 19 Prozent sprechen sich dafür aus, die Maskenpflicht in manchen Bereichen abzuschaffen.

Unterwegs auf der Straße äußern die Menschen oft auch Zwischentöne. Kein klares Ja oder Nein zur Maske im Innenraum. "Ich werde das je nach Situation entscheiden, wie voll es ist oder wie viel Abstand es gibt. Wenn ich den Impuls habe, eine zu tragen, werde ich das auf jeden Fall tun", meint ein Passant.

Entscheidung nach Gefühl – Maske als Vorsichtsignal

Zwei befreundete Studentinnen sind sich uneinig. Die eine fühlt sich mit Maske sicherer. Die andere meint, sie möchte wieder Gesichter sehen, deswegen trage sie bestimmt keine Maske mehr beim Einkaufen. Verständnis haben sie dennoch für beide Seiten: "Wenn wir sehen, dass jemand eine Maske trägt, dann wissen wir: Die Person möchte sich schützen. Dann halten wir auch mehr Abstand." Aber es gibt auch die Leute ohne Verständnis für Maskenträger. Wie eine Mutter aus München: "Corona sollen jetzt einfach alle haben. Und dann soll das einfach alles mal vorbei sein."

Das Sozialexperiment mit Folgen

Wie werden wir uns verhalten, wenn ab Sonntag jeder selbst über das Masketragen entscheidet? Und welche Folgen hat das für die Corona-Fallzahlen? Soziologe Andreas Diekmann nennt es ein großes Sozialexperiment. Tankstellen-Mitarbeiterin Nicole ist zwiegespalten zwischen Freude über Lockerungen und Sorge vor einer Infektion. Sie überlegt, zunächst von der FFP2-Maske auf eine medizinische Maske umzusteigen, um sich an einen Übergang zu gewöhnen.