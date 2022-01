Corona: Söder will Lockerungen für Amateur- und Profisport

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für die nächste Woche Corona-Lockerungen angekündigt. Er plädiere sehr dafür, bei der Kultur bei 2G plus zu bleiben, aber eine Auslastung von 50 Prozent zuzulassen, sagte Söder nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. Ganz wichtig sei für ihn auch, den Sport zu stärken. Er könne nicht einsehen, dass in Berlin oder Hamburg viele Zuschauer in den Stadien seien, im Bayern trotz zum Teil strengerer Regeln aber nicht.

Deswegen werde er bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag für eine neue Regelung werben - "und das im Zweifelsfall auch in Bayern machen". Denn er wolle "eine neue Perspektive" für den Profisport, also für Fußball, Basketball, Handball und Eishockey. Bei einer 2G-plus-Regel sei Sport auch mit Zuschauern gut möglich. "Das soll dann am Ende kein Placebo-Effekt sein", sagte Söder. Es müsse sich für die Vereine auch lohnen - im Amateur- wie auch im überregionalen Profisport. Welche Auslastung der Stadien und Hallen er anstrebt, wollte der CSU-Chef nicht sagen.

Anfang Dezember hatten Bund und Länder eigentlich beschlossen, dass in Ländern mit einem hohen Infektionsgeschehen Sportveranstaltungen ohne Zuschauer durchgeführt werden sollen.

