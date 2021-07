Schulstart: Söder für Maskenpflicht und Tests

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich mit Blick auf den Start des neuen Schuljahres für umfassende Corona-Schutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht und Tests ausgesprochen. Für Bayern stellt er gegenüber dem Nachrichtenmagazin Spiegel einen Schulstart mit Testen, Lüften und mit der Maske in Aussicht.

Ziel sei es, endlich ein normales Schuljahr zu führen und zumindest keine Schließungen mehr zu haben. Dafür müsse man im Herbst den Schutzfaktor auch für die Jüngeren erhöhen, sagte der bayerische Ministerpräsident. Die Maske sei neben der Impfung das wirksamste Instrument im Kampf gegen die Pandemie. Derzeit können bayerische Grundschüler an ihrem Platz im Klassenzimmer auf eine Maske verzichten, wenn die Inzidenz stabil unter 50 liegt, Schüler an weiterführenden Schulen, wenn die Inzidenz stabil unter 25 ist.

Söder plädiert für Impfungen bei Jugendlichen

Auch plädierte Söder gegenüber dem "Spiegel" für mehr Impfungen bei Jugendlichen. Der lange Schutz, den die Impfstoffe bieten, ermögliche eine neue Freiheit, gerade für die jüngere Generation, so Söder. In diesem Zusammenhang sprach sich der Ministerpräsident auch dafür aus, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung zur Impfung von Jugendlichen noch einmal überdenken solle.

Diese bekräftigte Söder am Rande eines Termins im oberfränkischen Wunsiedel. "Je später wir mit dem Impfen anfangen, desto weniger Sicherheit gibt es für die Schüler", sagte er. Seine Forderung untermauerte er mit den Empfehlungen zahlreicher Kinder- und Jugendärzte, mit denen er gesprochen habe. Diese würden der derzeitigen Empfehlung der Stiko widersprechen, die eine Impfung für Kinder ab zwölf Jahren nur bei Vorerkrankungen und damit möglichen verbundenen schweren Corona-Verläufen vorsieht.

Söder: "Wettlauf mit der Zeit"

Ein Anstieg des Infektionsgeschehens durch die Delta-Variante würde Schulen sensibler machen, erklärte der bayerische Ministerpräsident. Dort sei das Abstandhalten am schwierigsten einzuhalten und die Zahl der Geimpften wäre nach aktuellem Stand am geringsten. Er glaube ohnehin, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die Stiko ihre Impfempfehlung wieder anpassen würde. "Ich habe nichts dagegen, die Empfehlungen ernst zu nehmen – aber wir leben in einem Wettlauf mit der Zeit, den wir verantworten müssen."

Freistaat baut Lehrerreserve aus

Um im kommenden Schuljahr möglichst wenig coronabedingte Unterrichtsausfälle zu haben, baut Bayern seine Lehrerreserve an den verschiedenen Schularten weiter aus. Laut Kultusminister Michael Piazolo kämen zu den bereits vorhandenen Stellen der Lehrerreserve im Schuljahr 2021 / 2022 weitere 221 Vollzeitlehrerstellen für die verschiedenen Schularten dazu. "Wir treffen damit Vorsorge - auch für den Fall, dass wegen Corona nicht alle Lehrkräfte im Präsenzunterricht eingesetzt werden können. Und wir bieten damit jungen Lehrkräften zusätzliche Einstellungschancen," so Piazolo in einer Pressemitteilung.

Darüber hinaus stelle das Kultusministerium rund 800 Vollzeitkapazitäten bereit, mit denen bei coronabedingten Ausfällen zusätzliche Team- bzw. Aushilfskräfte beschäftigt werden können. Teamlehrkräfte übernehmen den Präsenzunterricht einer Stammlehrkraft, die coronabedingt nicht selbst vor der Klasse stehen kann. Im Herbst 2021 werden – soweit derzeit absehbar – hiervon insbesondere schwangere Lehrerinnen betroffen sein.