Corona machte 2020 Niederbayerns Straßen sicherer

Weniger Verletzte und Tote

Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank um 21 Prozent. Gut 5.400 Menschen wurden 2020 bei einem Verkehrsunfall verletzt. "Dies stellt den tiefsten Wert seit Gründung des Polizeipräsidiums Niederbayern im Jahr 2009 dar", so die Polizei.

Insgesamt 67 Menschen verloren auf Niederbayerns Straßen ihr Leben. Im Vorjahr waren es 70. Trotz des leichten Rückgangs sei aber "jeder Verkehrstote einer zu viel", so Polizeipräsident Manfred Jahn.

Ein besonders schwerer Unfall hatte sich im August 2020 auf der B20 bei Ascha im Landkreis Straubing-Bogen ereignet. Vier junge Männer im Alter zwischen 20 und 26 Jahren starben nach einem Überholmanöver. Ihr Pkw war mit einem Kleintransporter zusammengestoßen.

Rasen ist verantwortlich für die meisten Toten

Die am stärksten betroffene Gruppe bei den getöteten Verkehrsteilnehmern in Niederbayern war 2020 die der motorisierten Zweiradfahrer: 27 kamen ums Leben - das sind fast doppelt so viele wie 2019.

Die Hauptursache für tödliche Unfälle ist laut Polizei - wie schon in den vergangenen Jahren - überhöhte Geschwindigkeit. Über 70 illegale Straßenrennen hat die niederbayerische Polizei 2020 angezeigt. Dabei starb ein Mensch. Die Polizei will verstärkt dagegen vorgehen, präventiv arbeiten und gezielt kontrollieren, heißt es.