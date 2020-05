Corona macht erfinderisch: Der Masken-Automat von Blaichach

Schon 170 Masken verkauft - Erlös für einen guten Zweck

Der Automat kommt gut an: In zwei Wochen hat Christan Smit schon 170 Stoffmasken verkauft. Nicht nur an Einheimische. Manche Kunden kommen auch aus Oberstdorf und Kempten, sie haben in den sozialen Medien von dem Masken-Automaten erfahren. Der gesamte Erlös des Masken-Verkaufs geht übrigens an die Blaichacher Feuerwehr.

Sommer am See: Masken und Eis aus dem Automaten

Solange die Pflicht in Bayern gilt, soll es Masken im Eis-Automaten am Inselsee geben, sagt Chris Smit. Und da sich die Kühlung ohnehin nicht abstellen lässt und die oberen kleineren Fächer noch frei sind, kommt demnächst auch wieder Eis dazu. Und Outlet-Betreiber Marc Wenz will noch weitere Automaten aufstellen.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!