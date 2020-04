Corona macht Altöttinger Buchhändler erfinderisch

Endlich wieder in Buchhandlungen stöbern

Ab 27. April können wir wieder in Buchhandlungen durch die Gänge streifen und uns von den Klappentexten in die Welt der Literatur ziehen lassen und ganz wichtig: Die Buchhändler beraten uns persönlich - mit Masken - in ihren Läden. Einen Monat lang war das ganz anders. Auch in der Buchhandlung Naue in Burghausen im Landkreis Altötting. Dort läutet in Corona-Zeiten täglich ab 9 Uhr fast ununterbrochen das Telefon.

"Man sieht, da geht es gleich los in der Früh mit Bestellungen. Leider halt nicht persönlich, sondern telefonisch vor allem im Augenblick." Ingo Naue, Buchhändler

Ingo Naue führt mit seiner Schwester insgesamt vier Buchhandlungen im Landkreis Altötting. Er bedauert, dass seine Läden gerade jetzt geschlossen sind, wo die Leute viel Zeit zum Lesen hätten; er sieht Buchhandlungen in diesen Zeiten als "geistigen Grundversorger". Naue zufolge hätten die Menschen bewusst nicht bei den Großen, sondern beim lokalen, kleinen Händler bestellt.