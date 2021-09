Luftfilter an Schulen: Minister Piazolo appelliert an Kommunen

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) appelliert an die Kommunen, Luftfilter für die Schulen anzuschaffen. Durch Förderprogramme von Freistaat und Bund stünden nun "dreistellige Millionenbeträge" bereit, damit die Kommunen Luftfilter für ihre Schulen installieren könnten, so der Piazolo.

Bereits 25.000 mobile Luftfilter angeschafft

Etwa 25.000 mobile Luftfiltergeräte seien durch die Förderprogramme bereits angeschafft worden, so Piazolo "Aber: Es fehlen noch einige. Insofern kann ich nur appellieren, auch an die Kommunen - die da aber auch sich Mühe geben -, weiter unser Förderprogramm abzurufen."

Präsenzunterricht ist die Maxime

Um Präsenzunterricht sicherzustellen, gebe es zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen an den bayerischen Schulen, so Piazolo: "in den ersten Wochen die Maskenpflicht im Gebäude, aber auch am Platz", ein engmaschiges Testen sowie die Möglichkeit des Impfens für über 12-Jährige - hierzu mache man "niederschwellige Angebote an den Schulen".

Insgesamt schaue er "mit Zuversicht und Optimismus" auf das neue Schuljahr: "Die Maxime ist der Präsenzunterricht. Das sehe ich auch als pädagogisches Muss. Die Schulen sind nicht nur Orte des Lernens, sondern auch soziale Orte."

