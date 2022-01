Corona-Lockerungen: Würzburger Kultur erfreut - und enttäuscht

Das bayerische Kabinett hat beschlossen, dass bei Kulturveranstaltungen in Innenräumen künftig wieder doppelt so viele Zuschauer erlaubt sind wie bisher. Auch die Würzburger Theater- und Kinobetreibenden freuen sich, dass wieder mehr Zuschauer in die Säle dürfen. Sie hätten sich allerdings auch eine Änderung der geltenden 2G-Plus-Regel gewünscht.

So etwa Csaba Béke, künstlerischer Leiter und Intendant am Theater "Chambinzky". Er hält die 50-Prozent-Regelung für "längst überfällig". Allerdings hatte er darauf gehofft, dass zukünftig noch mehr Zuschauer kommen dürfen. Bei einer Auslastung von 50 Prozent sei es bestenfalls möglich kostendeckend zu arbeiten, sagt Béke. Allerdings: Für Theater wie das "Chambinzky" ist das Winterhalbjahr Hauptsaison. In dieser Zeit erwirtschaftet die Bühne üblicherweise Einnahmen, die in den Sommermonaten ausbleiben. "Wir haben jetzt also weiterhin das Problem, dass wir für die Nebensaison nichts auf die Seite legen können", sagt Béke. Um Kosten zu sparen, arbeite das Theater derzeit mit kleineren Ensembles als sonst üblich.

Verlängerung der 2G-Plus-Regel nicht nachvollziehbar

Heidrun Podszus, Mitglied im Vorstand des Programmkinos "Central im Bürgerbräu", freut sich, dass die Kapazität endlich ausgeweitet wird. Wie genau sie das umsetzen wollen, das müsse man noch schauen. Dass die 2G-Plus-Regel nach wie vor bestehen bleiben soll, sei "nicht nachvollziehbar", so Podszus. Aber sie einfach zu kippen, das sei angesichts der neuen Virusvariante und steigender Inzidenzen nicht verantwortungsvoll. So oder so kämen aktuell ohnehin kaum Menschen, die einen zusätzlichen Test brauchen, sondern nur Geboosterte.

Von Donnerstag bis Sonntag findet hier das Internationale Filmwochenende statt. Inwieweit das Festival bereits von den Lockerungen profitieren kann, ob mehr Zuschauer in Präsenz in die Säle kommen dürfen, lasse sich noch nicht sagen, so Viviane Bogumil vom Vorstand des Filminitiative-Vereins, der das Festival jährlich organisiert.

Kulturschaffende fordern Gleichbehandlung mit Gastronomie

Im Dachverband freier Würzburger Kulturträger habe man, erklärt Ralf Duggen, vor der Pressekonferenz des bayerischen Kabinetts ein "bisschen Sorge gehabt, dass die 50-Prozent-Erhöhung eine Luftnummer" wird. Denn: Wären die Abstandsregeln beibehalten worden, hätten gerade kleinere Theater-, Konzert- und Kinosäle nicht mehr Zuschauer einlassen dürfen.

"Die Ungleichbehandlung zur Gastro bleibt aber bestehen und das ist ein Unding", so Duggen zur 2G-Plus-Regel. Für ihn gebe es keine logische Begründung, da Unterschiede zu machen. Das größte Problem - und da schließt er sich Podszus an - sei vielmehr, dass sich viele Menschen zur Zeit nicht trauen, auszugehen.

Dies gelte auch, wenn dann der eigentlich gültige Mindestabstand von 1,50 Metern nicht mehr eingehalten werden kann, sagte Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU). Die Zugangsregeln 2G plus gelten für die Kultur bei alledem unverändert, zudem gilt bei Veranstaltungen eine FFP2-Maskenpflicht und ein Alkoholverbot.