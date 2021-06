Corona-Lockerungen: Würzburger Brückenschoppen wieder erlaubt

Es darf wieder geschöppelt werden: Wie die Stadt Würzburg mitteilt, ist nach dem Wegfallen der Maskenpflicht auf der Alten Mainbrücke ab sofort auch wieder der sogenannte Brückenschoppen erlaubt.

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier

Voraussetzung für das Glas Wein: Stehtische und Bewirtung

Bereits ab Freitag dürften die Gastwirte an der Alten Mainbrücke in Würzburg wieder loslegen – vorausgesetzt sie haben rechtzeitig bei der Stadt einen Antrag gestellt. Wie bereits im vergangenen Jahr sollen Weintrinker und Touristen ausschließlich an extra aufgestellten Stehtischen bewirtet werden. Diese waren mit ausreichend Abständen zueinander aufgestellt. Außerdem müssen alle Gäste Kontaktdaten abgeben.

Brückenschoppen Streitthema in Würzburg

Die Stehtische befinden sich am Rand der Brücke mit größerem Zwischenraum zueinander. Auf diese Weise soll genug Abstand gehalten werden können und der mittlere Teil der Brücke für Fußgänger und Radfahrer freigehalten werden. In der Bevölkerung sorgte der Brückenschoppen in der Vergangenheit sowohl für Kritik als auch Zustimmung. Beispielsweise über soziale Medien wurde etwa kritisiert, dass der Mindestabstand beim Start des Brückenschoppens nicht eingehalten wurde und Menschen dicht an dicht standen. Besonders beliebt ist der Brückenschoppen bei Touristen.