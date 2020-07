Corona-Lockerungen: Wie die Umsetzung in Altenheimen klappt

Friedrich Wilhelm ist 88 Jahre alt und Bewohner des Evangelischen Pflegezentrums in Sendling. Er wird heute zum ersten Mal seit drei Monaten seine Frau wiedersehen. Aufgeregt sei er nicht, nach 62 Jahren Ehe wisse man ja, wie der jeweils andere aussehe. Aber: Er freue sich natürlich sehr, seine Frau im Garten des Altenheims zu treffen und nicht nur mit ihr zu telefonieren. Und darüber, dass sie ihm neue Bücher mitbringen kann.

Seit dieser Woche darf Friedrich Wilhelm sogar in seinem Zimmer wieder Angehörige und Bekannte empfangen. Die Lockerungen vom Montag machen das möglich – zumindest theoretisch.

Jedes Altenheim hat ein individuelles Schutzkonzept

Für die Mitarbeiter des Altenheims und seinen Leiter Florian Wagner bedeutet das einerseits Aufatmen, denn zuvor habe eine sehr gedrückte Stimmung geherrscht, so Wagner. Doch andererseits sind die von der Staatsregierung beschlossenen Lockerungen eine große Herausforderung für die Einrichtungen.

Jedes Heim muss ein eigenes Schutzkonzept erarbeiten, wie die Besuche je nach den Gegebenheiten vor Ort stattfinden können. Die Handlungsempfehlungen der Regierung wurden erst in der Nacht auf Samstag vom Gesundheitsministerium veröffentlicht. Sie dann bis Montag umzusetzen, war für viele Einrichtungen fast unmöglich.

Kritik an kurzfristiger Bekanntgabe

Das Problem war laut Wagner vor allem, dass die Angehörigen zeitgleich mit der Pressekonferenz, in der die Lockerungen verkündet wurden, im Altenheim anriefen und fragten, ab wann sie vorbeikommen könnten. Mit der Bekanntgabe sei sofort ein gewisser Druck und eine Erwartungshaltung, die Besuche möglich zu machen, entstanden. Diese Kurzfristigkeit sei ein Problem für die Häuser, sagt Wagner.

Viele Caritas-Heime lockern erst ab Freitag

Das sieht auch Doris Schneider so. Sie ist beim Caritasverband der Erzdiözese München und Freising als Geschäftsführerin im Bereich Altenheime für 28 Häuser zuständig. Für sie kamen die Vorgaben der Regierung zu spät, die Caritas-Heime werden die gelockerten Besuchs-Regeln erst ab Freitag umsetzen können. Denn dafür ist mehr Personal nötig.

Mehr Personal nötig für die Heime

Um alle Vorgaben und Schutzmaßnahmen einzuhalten, müssen Besuche immer mit Termin erfolgen, und die Besucherinnen und Besucher dann beim Eintritt ins Heim auf alle Vorkehrungen hingewiesen werden. Dafür brauche es einen zusätzlichen Mitarbeiter, der am Empfang schaue, wer rein- und rausgehe, und die Einweisung mache. Das habe man normalerweise nicht, sonst seien die Heime schließlich offene Häuser, sagt Schneider. Ein hoher Personalaufwand also für den ohnehin schon unter Druck stehenden Pflegebereich.

So sieht ein Besuch im Altenheim nun aus

Immerhin: Im Pflegezentrum in Sendling hat es fast rechtzeitig zum angedachten Zeitpunkt geklappt, die gelockerten Besuchsregeln umzusetzen. Seit Montag können Besucher Termine vereinbaren, die seit Dienstagnachmittag stattfinden. In der Praxis bedeutet das dort: Termine gibt es zwischen 14 und 16 Uhr, Besucher müssen wie beim Restaurantbesuch vor dem Betreten einen Zettel ausfüllen, innen gilt das Maskengebot, überall muss Abstand gehalten werden. Im Haus sind Pfeile auf dem Boden, die den Weg zu den Zimmern oder der Cafeteria vorgeben. So kommen sich Besucher und Bewohner nicht zu nah.