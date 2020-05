Corona-Lockerungen: Söder gibt Ministerien wieder mehr Spielraum

Die allererste Phase der Corona-Pandemie liege hinter uns, sagte Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch. In Phase zwei will Ministerpräsident Markus Söder die Zügel lockern - nicht nur bei den Ausgangsbeschränkungen, sondern auch bezüglich seines Führungsstils. "Jetzt habe ich die letzten Wochen nahezu alles selbst mit angeschoben und koordiniert. Wir kommen jetzt in die Phase, wo die einzelnen Ministerien die Detailumsetzungen leisten müssten“, sagte Söder im Interview mit dem BR.

Wochenlang war der bayerische Ministerpräsident der Krisenmanager: Er schloss die Schulen und verhängte Ausgangsbeschränkungen im Alleingang. Die meisten Entscheidungen fielen in der Staatskanzlei, nicht in den Ministerien.

Sibler und Piazolo fühlten sich eingebunden

Dennoch: Wissenschaftsminister Bernd Sibler und Kultusminister Michael Piazolo fühlten sich zu jeder Zeit gut eingebunden. Wissenschaftsminister Bernd Sibler verweist darauf, dass im Hochschulbereich sein Ministerium mit sehr hoher Eigenverantwortung das digitale Semester organisiert habe, das bereits vor einigen Wochen gestartet ist. Kultusminister Michael Piazolo kann nach eigener Aussage auch nicht klagen, dass sich die Staatskanzlei und Söder nicht mit ihm abgestimmt hätten.

Wieder mehr Verantwortung für Ministerien

Der Kommentar Söders ziele gar nicht auf alle Minister und seinen Führungsstil im Allgemeinen - so interpretiert ein Kabinettsmitglied im Gespräch mit dem BR den Ministerpräsidenten. Vor allem das Wirtschafts- und das Gesundheitsministerium seien gemeint. Die müssten nun wieder mehr Verantwortung übernehmen. Gesundheitsministerin Melanie Huml sagte dem BR, sie gehe davon aus, dass nicht nur die Menschen, sondern auch die Ministerien wieder mehr ins Tagesgeschäft zurück kämen in der nächsten Zeit. Das bedeute auch mehr Eigenständigkeit für die Häuser.

Humls Gesundheitsministerium wurde mit einem neuen Vize-Amtschef und einem Staatssekretär verstärkt. Beobachter werteten das als Zeichen, dass Humls Ministerium allein zu schwach und zu schlecht aufgestellt gewesen sei, um die Krise zu bewältigen. Huml verweist auf den Katastrophenfall, der für ganz Bayern ausgerufen wurde und auf das Infektionsschutzgesetz, in dem alle Ausgangsbeschränkungen und Schließungen geregelt wurden.

Von vielen Seiten habe ihr Haus da sehr viele Nachfragen bekommen. "Das wär mit dem normalen Gesundheitsministerium mit den personellen Möglichkeiten gar nicht so gut möglich gewesen. Und deshalb ist es dann mein Wunsch gewesen, dass wir hier verstärkt werden."

Wirtschaftsminister Aiwanger: "Das passt so"

Aus einigen Ministerien heißt es, mit wegweisenden Entscheidungen habe Söder sich beliebt gemacht in der Bevölkerung. Die Verantwortung für die Ausarbeitung der Details bekämen nun die Fachminister, die dann auch die Kritik abbekämen. Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern sieht das anders. Klar stehe der Regierungschef im Fokus. Er sei aber in Umfragen auch "ordentlich dabei". Aiwanger zeigt sich zufrieden damit, wie es in der Regierung läuft. Und fügt hinzu: "Ich beklage mich nicht, dass ich zu viel Verantwortung abbekomme. Das passt so."

Die große Aufgabe der Fachministerien ist es jetzt, die stufenweise Öffnung von Schulen, Kitas und Restaurants zu gestalten.