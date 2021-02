Corona-Lockerungen: Markus Söder warnt vor "Öffnungsrausch"

Ab Montag werden in Bayern einige Beschränkungen gelockert, obwohl die Infektionszahlen wieder steigen. Ministerpräsident Söder sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Wir brauchen Vorsicht mit Perspektive." Man würde spüren, dass die Menschen in einer unsicheren Stimmung seien. Auf der einen Seite sei der Wunsch groß nach mehr Freiheit, auf der anderen Seite müsste man sehen, dass die Inzidenzen leicht stiegen.

Söder betonte, in Bayern "ist die Situation viel stabiler als anderswo. Wir liegen ganz weit vorne, was die guten Zahlen betrifft." Trotzdem müsse man aufpassen und mit Augenmaß, mit Schutzmaßnahmen, mit Maskenkonzepten, mit Testkonzepten umfangreicher Art die Lage weiter beobachten. "Dann kann man das auch vertreten", so Söder.

Warum prescht Söder vor?

Angesprochen auf die Bund-Länder-Runde zu Corona am kommenden Mittwoch und die Frage, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, noch ein wenig zu warten mit Lockerungen, um ein einheitliches Vorgehen in Deutschland zu gewährleisten, sagte Bayerns Ministerpräsident: "Die meisten anderen Bundesländer haben das bereits gemacht, was wir getan haben. Wir haben nach wie vor die stärksten Maßnahmen. Wir haben Ausgangssperren in den Hot-Spots. Wir haben die FFP-2 Maskenpflicht, die die meisten gar nicht haben."

"Wir brauchen eine kluge Öffnungsmatrix"

In anderen Bundesländern sei schon im Einzelhandel eine Menge erlaubt, so Söder. Er nannte das Beispiel "Click and Meet". Bayern sei diesbezüglich sehr vorsichtig. Wahr sei auch, dass Bayern besser dastehen würde als viel andere, so Söder. "Wir brauchen eine kluge Öffnungsmatrix, die eine planbare Entwicklung hat, bei der man vorausschauend erkennen kann. Wenn mehr passiert, dann darf weniger geöffnet werden und wenn die Infektionszahlen nach unten sich entwickeln oder stabil sind, dann kann auch mehr passieren".

Söder will Reihenfolge ändern, wenn Impfdosen übrig bleiben

Bezüglich der Debatte über die Freigabe des AstraZeneca Impfstoffs für alle, sagte Söder: "Am Ende muss jede Impfdose so schnell wie möglich verimpft werden. Denn jeder Geimpfte ist ein Schutz für sich, aber auch für andere, weil er die Infektion nicht weitergeben kann." Sollte AstraZeneca Impfstoff übrigbleiben, sollten diese Dosen freigegeben werden, betonte Söder. So könne "derjenige, der geimpft werden will, sich auch impfen lassen kann. Dann erhöhen wir den Schutz und erhöhen den Schutz auch schneller, als wenn wir ewig darauf warten".

Ähnlich äußerten sich auch die Ministerpräsidenten von Sachsen und Baden-Württemberg, Kretschmer und Kretschmann, auch sie sprachen sich für eine Lockerung der Impfreihenfolge aus, wenn Impfstoff wie der von AstraZeneca übrigbleibe.

Söder will Vielzahl von "Impfstationen" schaffen

Söder rechnet damit, dass ab April sehr viel Impfstoff kommt. Deshalb, so der bayerische Ministerpräsident, solle man sich überlegen Impfstationen zu machen, "in Bereichen, wo man viel machen kann, an Universitäten, an Schulen, so weit es zulässig ist, und dann aus der festen, starren Priorisierung eine Empfehlung machen. Ansonsten dauert es endlos, bis wir einen entsprechenden Schutz für die Bevölkerung haben.“