Geschäfte in Mittelfranken öffnen - oft mit Terminvergabe

In Erlangen sowie in den Landkreisen Roth und Weißenburg-Gunzenhausen sind Einkaufen und Museumsbesuch ohne Voranmeldung möglich. Dort liegt der Corona-Inzidenzwert jeweils unter der kritischen 50er Marke. Er liegt sogar in allen drei Fällen unter 35, so dass sich im privaten Bereich wieder die Mitglieder von drei Hausständen mit maximal zehn Personen treffen dürfen. Auch Sport im Freien ist mit maximal zehn Menschen möglich, bei Kindern unter 14 Jahren sind 20 Personen erlaubt.

Shoppen nach Terminvergabe

In allen anderen Städten und Landkreisen in Mittelfranken liegt der Inzidenzwert aktuell bei einem Wert zwischen 50 und 100. Das betrifft die Städte Nürnberg, Fürth, Schwabach und Ansbach sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth, Erlangen-Höchstadt, Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und Ansbach. Dort dürfen die Einzelhändler und Museen Kunden und Besucher nur nach einer vorherigen Terminvereinbarung empfangen.

Keine Stadt und kein Landkreis über Inzidenz von 100

Im privaten Bereich dürfen sich maximal fünf Menschen aus zwei Hausständen treffen. Sport im Freien ist mit fünf Personen beziehungsweise maximal 20 Kindern unter 14 Jahren möglich. Im Moment (Stand: Sonntag 7.3.21) liegt keine Stadt und kein Landkreis in Mittelfranken über der Inzidenzmarke von 100. Ab diesem Wert sind keine Lockerungen möglich. In der Stadt Fürth beträgt die aktuelle 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit allerdings bereits 96,5. Die Tendenz ist steigend.

Änderungen nach amtlicher Bekanntmachung

Für Landkreise oder kreisfreie Städte, die eine Inzidenz nahe an einem Schwellenwert haben, ist folgende Regel wichtig: Wird dieser Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über- oder unterschritten, muss dies die zuständige Kreisverwaltungsbehörde unverzüglich bekanntmachen. Die für den neuen Inzidenzbereich geltenden Regelungen treten dann für die betreffende Region ab dem zweiten Tag nach dieser amtlichen Bekanntmachung in Kraft.